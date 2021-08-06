Український фонд стартапів профінансував проектів на $5 млн дол.
Український фонд стартапів, що підпорядковується Міністерству фінансів, з 1 грудня 2019 року профінансував близько 2 тис. стартапів на суму $5 млн дол.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
За цей час Фонд отримав понад 3 тис. заявок. Серед переможців Грантової програми УФС першість мають стартапи з індустрії агротехнологій, AI (штучного інтелекту) та охорони здоров'я.
"Окрім того, Фонд заохочує команди стартаперів подавати проекти з розвитку електронного урядування (eGovernment), промисловості, інфраструктури та інших напрямків, які, безумовно, роблять значний вклад в розвиток інноваційної стартап-екосистеми, економіки та держави в цілому", – сказав міністр Олександр Кава.
Наразі загальна сума інвестицій у стартапи-переможців програми Фонду становить 23 млн доларів, а також 21 млн доларів суміжних сервісів. Також на 1 липня 2021 року Наглядова рада Фонду затвердила фінансування 130 стартапів за результатами пітчів та 65 стартапів в рамках Акселераційної програми.
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