Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Український католицький університет отримав понад 20 млн грн від меценатів

Український католицький університет отримав понад 20 млн грн від меценатів

9 грудня, 2021 четвер
18:17
Новини

Під час 14-го Щорічного благодійного вечора на підтримку Українського католицького університету (УКУ), що відбувся у готелі InterContinental Kyiv, благодійники задекларували загалом 22 млн грн пожертв

Кошти будуть спрямовані на підтримку студентів і викладачів, а також розвиток УКУ. Про це повідомили на офіційному сайті університету.                                                         

Благодійники, які стали гостями вечора, заснували 65 стипендій – 62 студентські, по одній професорській та викладацькій, а також стипендію гостьового лектора.

Свою допомогу УКУ цього року надали великі українські компанії та благодійні фонди. Зокрема, фармацевтична компанія “Дарниця” та благодійний фонд Zagoriy Foundation надали фінансову підтримку університету  у розмірі 1,5 млн грн на підтримку викладацької діяльності та стипендії викладачам на 2022 рік.

За словами голови ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа, “Дарниця” вже шостий рік поспіль допомагає УКУ підвищувати рівень матеріального забезпечення, щоб його викладачі могли повністю зосередитися на науковій діяльності та вихованні молоді. 

“Наша компанія вірить у те, що інвестиції в освіту допомагають якісному процесу виховання нового покоління молодих фахівців, розвиваючи інтелектуальний потенціал нації. Вкрай важливо надати професорам та викладачам УКУ можливість навчати, виховувати та надихати майбутніх яскравих лідерів України”, – підкреслює Дмитро Шимків.

Підтримка УКУ – інвестиції у майбутнє країни, вважає директорка Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко.

“УКУ є центром зростання майбутніх змінотворців, а благодійний вечір – це завжди свято і приємна можливість для меценатів та благодійників зробити власний внесок в примноження інтелектуального капіталу держави”, – говорить директорка фонду.

Своєю чергою, ректор Українського католицького університету о. Богдан Прах подякував усім благодійникам:

“Діяльність Українського католицького університету була б неможливою без підтримки наших жертводавців, партнерів в Україні та по всьому світу, без численного кола друзів УКУ, які в цей складний час із розумінням і чистотою серця підтримують наш університет!” 

Український католицький університет успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-католицької богословської академії, яку створив у 1928-1929 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький. УКУ є приватним навчальним закладом і не отримує жодного фінансування від держави. Існує завдяки благодійним внескам людей доброї волі з цілого світу. За 25 років існування університет підтримали близько 20 тис. благодійників.

Читайте також:
Коронавірус
8 грудня, 2021 середа
Дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон"
8 грудня, 2021 середа
"Зеленського чекають кримінальні провадження": екснардепка Пташник вважає, що допомога Британії Україні може піти не за призначенням
Зеленський Єрмак
8 грудня, 2021 середа
День народження Єрмака: журналіст Ткач оприлюднив нове розслідування про імовірних гостей заходу
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.01
    Купівля 27.01
    Продаж 27.25
  • EUR
    Купівля 30.46
    Продаж 30.87
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
9 грудня
20:20
Штам "Омікрон" швидше поширюється, але має меншу летальність, ніж "Дельта", - директор інституту біохімії НАНУ Комісаренко
20:06
Cкелелазіння на Олімпіаді-2020
У програму Олімпіади збираються включити нові види спорту
20:04
Катер
У Франції спустили на воду перший катер, побудований для українських прикордонників
19:55
Артем Довбик
Герой України на Євро-2020 Довбик знайшов у Європі нові варіанти для продовження контракту
19:55
Кримська платформа
Генасамблея ООН схвалила резолюцію із підтримкою Кримської платформи, - Кулеба
19:36
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Зроблено, щоб допомогти слабкому Зеленському тримати в узді цих товаришів": нардеп Осадчук про санкції США проти Портнова і Тупицького
19:35
У Києві повідомили про мінування автовокзалу
19:14
Зеленський
Зеленський ветував закон про адміністративну процедуру
19:09
Віталій Марків
Суд Італії залишив у силі виправдальний вирок нацгвардійцю Марківу
19:01
Гео Лерос
"Плівки Єрмака" і непристойний жест у бік Зеленського: ДБР завершило досудові розслідування щодо нардепа Лероса
18:55
Застосунок WhatsApp
WhatsApp запустив пілотний проєкт з криптовалютних переказів
18:46
вакцина
ВООЗ озвучила рекомендації зі щеплення бустерною дозою вакцини від COVID-19
18:45
"Зоря"
"Зоря" - "Бодо-Глімт": стартові склади команд на останній тур Ліги конференцій
18:38
Дизайн СІЗО Львова
"Велике будівництво в'язниць розпочнеться вже незабаром!": Малюська показав дизайн майбутніх камер СІЗО Львова
18:35
Андре Тан створив лімітовану ART-колекцію одягу "ICARIA" для фешн-лінійки Atelier
18:28
Олександр Зінченко та Жоау Кансело
"Манчестер Сіті" вирішив продовжити контракт з головним конкурентом українця Зінченка
18:25
Володимир Галантерник
Суд заочно заарештував бізнесмена Галантерника за підозрою у розкраданні землі в Одесі
18:20
ООС
У зоні ООС поранено двох українських військових, окупанти задіяли заборонену зброю
18:13
Олександр Тупицький
США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького та його дружини
18:04
Ексклюзив
Віталій Безгін
Тиск буде продовжуватись, - нардеп-"слуга" Безгін про санкції США проти Портнова
17:46
Джервонта Девіс
Ексчемпіон світу назвав ім'я єдиного боксера, який здатен перемогти Ломаченка
17:37
Міненерго
Міненерго запропонувало збільшити видатки на зарплату шахтарям у 2021 році на 900 млн грн
17:34
вакцина
У Хмельницькій області утилізують понад 12 тис. доз вакцин від COVID-19
17:34
США запровадили санкції проти Портнова
17:15
"Зоря"
"Зоря" - "Бодо-Глімт": букмекери принизили шанси українців в останньому турі Ліги конференцій
17:13
Ексклюзив
"Не дай Боже, щоб підписали якісь документи": політолог заявив, що спілкуватись із Путіним Зеленський має при свідках
16:57
AstraZeneca
AstraZeneca розробила препарат зі штучними антитілами від COVID-19
16:53
Пінгвіни
Біля "Вернадського" народилися перші пінгвінята: полярники показали фото
16:50
В Україні запустили цілодобову гарячу лінію для постраждалих від домашнього насильства
16:36
Франція та Німеччина висловили бажання якомога швидше провести зустріч у нормандському форматі
16:30
Інтерсіті+, потяг
Укрзалізниця призначила два додаткові потяги на новорічні свята
16:18
Ексклюзив
Єдина Росія
Оголосити "Єдину Росію" терористичною організацією, - політолог Антонюк про вступ ватажків "ЛДНР" Пасічника і Пушиліна до правлячої партії РФ
16:17
НБУ
Ескалація військового конфлікту з боку Росії є ключовим ризиком для економіки, - НБУ
16:14
Велика Британія відправить 140 військових на білорусько-польський кордон
15:59
PR
WINDROSE
WINDROSE став партнером медичної лабораторії "Ескулаб"
15:54
Бій Ломаченко - Лопес
Ломаченко пояснив, чому йому стало смішно після перегляду бою з Лопесом
15:51
Смертельна ДТП на Чернігівщині: суд заарештував водія вантажівки
15:47
Очільник НАБУ Ситник: за посаду керівника САП триває велика боротьба
15:40
НБУ
НБУ підвищив облікову ставку до 9% річних
15:26
Наталка Діденко
В Україну прийдуть рвучкий вітер і потепління, - синоптик Наталка Діденко про погоду 10 грудня
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV