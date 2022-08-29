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Український оператор Нікіта Кузьменко отримав нагороду MTV VMA 2022 за кліп на пісню Гаррі Стайлза

29 серпня, 2022 понедiлок
13:55
Культура на фото: кліп

Уночі 29 серпня оголосили переможців щорічної музичної премії Video Music Awards 2022. Серед них - український оператор Нікіта Кузьменко

Список опублікували на сайті MTV.

29 серпня відбулася церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2022. У ній взяв участь кліп Гаррі Стайлза As It Was. Його оператором виступив український Нікіта Кузьменко з команди української кліпмейкерки Тані Муіньо.

Нікіта Кузьменко – це український кінооператор. Відомий завдяки документальній стрічці "Жива ватра", яка в 2015 році отримала спеціальну нагороду від журі на фестивалі Hot Docs і у 2017 перемогла в двох номінаціях премії "Золота дзиґа". Він також був оператором кліпів Джамали ("Заплуталась"), Monatik ("Jomo"), Post Malone і The Weeknd ("One Right Now").

Кліп Гаррі Стайлза загалом претендував на нагороду в п'яти номінаціях. Серед них він виграв премії за "Найкращу операторську роботу" та за "Найкращий поп".

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