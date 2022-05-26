Український політик про Анджея Дуду: найбільший друг України у світі

Він був гостем польської телепрограми "Онет Рано".

"Його справді добре сприйняли всі партії, і влада, і опозиція, і українське суспільство. Він розповідав про все те, що хочуть почути українці. Він сказав, що членство України в Європейському Союзі – справа його життя. Це також питання життя кожного українця, особливо зараз", - сказав Княжицький.

Президент Дуда виступив у неділю у Верховній Раді України як перший іноземний лідер від початку війни. У свою чергу, під час перебування Анджея Дуди в Києві президент Зеленський заявив, що хоче надати полякам, які перебувають в Україні, особливий статус. Таким чином він хоче віддячити за нещодавно прийнятий у Польщі закон про допомогу людям з України.

"Українці знають, що Польща – найближчий друг. Раніше у відносинах між Польщею та Україною були різні ситуації. Зараз Україну підтримують і влада, і польська опозиція. Ми дуже добре ставимося до кожного поляка", – сказав Микола Княжицький.