Український політв’язень Бекіров, якого утримують у колонії в РФ, переніс мікроінсульт, - Денісова

Про це вона повідомила у Facebook.



Як повідомив його адвокат, Інвер сам звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів. Лікарі діагностували мікроінсульт.



"Попри критичний стан здоров'я ув'язненого, керівництво виправної установи планує перевести 58-річного чоловіка в штрафний ізолятор, через порушення правил внутрішнього розпорядку. Перебування у ШІЗО може закінчитися для Інвера Бекірова найгіршим", - написала омбудсмен.



Денісова зазначила, що дії адміністрації виправної колонії є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.

Відомо, що Бекірова країна-окупант безпідставно засудила до 18 років позбавлення волі за нібито "участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яку РФ вважає терористичною.

Так, він вже шостий рік перебуває в незаконному ув’язненні.