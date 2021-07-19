Український політв'язень у РФ Дудка написав листа з колонії
Ув'язнений у РФ українець Володимир Дудка написав листа з колонії, в якому повідомив про чергове запровадження карантину і заборонену тривалих побачень
Про це повідомила активістка української громади в Латвії Тетяна Лазда, якій було адресовано послання, передає Еспресо.TV.
"У нас (у ставропольській колонії, - ред.) знову запровадили карантин. Знову не буде тривалих побачень. А я так хотів побачити сина. Думав, у вересні, але знову все відкладається", - пише Дудка.
Свій стан здоров'я, а також умови існування в колонії влітку політв'язень описав таким чином: «Здоров'я моє - зі змінним успіхом. Рухаюся, розмовляю - і слава Богу. У нас стоїть спека. Важкувато. Дуже душно».
У своєму листі Володимир Дудка також пише про прагнення до свободи, бажання повернутися в Україну і про події в ній.
Лист датований 28 червня.
Нагадаємо, українців Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі і звинуватили в підготовці диверсії організованою групою.
У квітні 2019 року севастопольський "суд" засудив Дудку і Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
15 травня 2020 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Бессарабова і Дудку політичними в'язнями і вимагав їх негайного звільнення.
Пізніше Володимир Дудка був етапований до Ставрополя у виправну колонію №11.
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