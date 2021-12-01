Український політв'язень у РФ Яцкін оголосив голодування, - адвокат Полозов
Адвокат Івана Яцкіна Микола Полозов заявив, що український політв'язень оголосив голодування
Про це він повідомив у Facebook.
Полозов зазначив, що під час етапування із тимчасово окупованого Криму для відбування покарання в РФ, Яцкіна перевезли в СІЗО-1 міста Саратова, сумнозвісне тортурами.
За словами адвоката, з боку російських тюремників стосовно Яцкіна систематично здійснюються провокації. Зокрема, за те, що він не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу України, у нього відібрали всі ліки, порвали сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання.
Якців страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння, але йому не надають медичної допомоги.
"Голодування у такому стані може бути дуже небезпечним", - резюмував Полозов. За його словами, Яцків просив передати, що не бачить іншого виходу.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Telegram, що звернулася з цього приводу до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням забезпечити Яцківу належні умови утримання.
- Нагадаємо, уродженця с. Войкове Первомайського району Криму Івана Яцкіна затримали 16 жовтня 2019 року. Яцкіна звинувачують за ст. 275 Кримінального кодексу Росії - державна зрада у формі шпигунства.
- Адвокат Микола Полозов повідомив, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму до Москви, де, за словами адвоката, російські силовики чинили на кримчанина "сильний психологічний тиск".
- У СБУ заперечили співпрацю з Іваном Яцкіним.
- Окупанти засудили Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму.
- В ув'язненні у Яцкіна погіршилося здоров'я.
- 4 листопада російські тюремники помістили українського політв'язня з Криму Івана Яцкіна до штрафного ізолятору колонії в Краснодарському краї і упродовж трьох днів був змушений стояти на ногах, оскільки за правилами перебування у ШІЗО, відкидне ліжко вдень пристібається.
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