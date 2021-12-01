Український політв'язень у РФ Яцкін оголосив голодування, - адвокат Полозов

Про це він повідомив у Facebook.



Полозов зазначив, що під час етапування із тимчасово окупованого Криму для відбування покарання в РФ, Яцкіна перевезли в СІЗО-1 міста Саратова, сумнозвісне тортурами.



За словами адвоката, з боку російських тюремників стосовно Яцкіна систематично здійснюються провокації. Зокрема, за те, що він не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу України, у нього відібрали всі ліки, порвали сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання.



Якців страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння, але йому не надають медичної допомоги.



"Голодування у такому стані може бути дуже небезпечним", - резюмував Полозов. За його словами, Яцків просив передати, що не бачить іншого виходу.



Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Telegram, що звернулася з цього приводу до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням забезпечити Яцківу належні умови утримання.





