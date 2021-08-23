Український прапор запустили в небо навпроти московського Кремля. ВІДЕО

Відео поширила народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина в Telegram.



На короткому відеоролику, який розмістила у своїх соцмережах народна обраниця, центр Москви: на Кремлівській набережній група людей на тлі Кремля та собора Василія Блаженного піднімають на повітряних кулях в небо великий синьо-жовтий стяг.



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На відео прапор повільно піднімається в небо над Кремлем.



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