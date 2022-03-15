"Український ринок праці відроджується": Центр при РНБО порадив ресурси для пошуку роботи у воєнний час
Центр протидії інформації надав українцям ресурси для пошуку роботи, де оновлюють вакансії під час війни
Про це йдеться в телеґрам-каналі Центру при РНБО.
"Український ринок праці поступово відроджується", - повідомив Центр.- З 7 березня почала зростати кількість вакансій, а впродовж останнього тижня щодня з'являється 200-500 нових пропозицій роботи".
Державний центр зайнятості кожного дня оновлює списки вакансій за різними сферами. Від початку широкомасштабного вторгненняРФ до України він додав 2340 пропозицій роботи.
Також за оновленнями ринку праці можна стежити тут і тут.
Крім того, є телеґрам-канал, де оперативно з'являються нові вакансії у всіх регіонах України.
Для підтвердження свого перебування в статусі безробітного треба зателефонувати до Центру зайнятості того населеного пункту, де ви перебуваєте.
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