Зворушливе відео Даніель Салем виклав в Instagram.

Український шоумен захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку він був у територіальній обороні, а пізніше потрапив на передову до підрозділу розвідки.

Уже кілька місяців Салем не бачився зі своєю 7-річною донечкою Санта-Луною. На кадрах, якими зі своїми підписниками поділився шоумен, батько та донечка кривляються та сміються.

"Вербальне спілкування наше все! Жити без тебе не можу, моя Луна!", - прокоментував Даніель.

Зараз родина має можливість бачитись лише через екран телефону. Підписників замилувало відео Салема з донькою.

"Боже, яка вона гарненька. Просто маленьке диво"; "Донечка дуже схожа на батька"; "Як вона на тебе схожа, ця маленька принцеса"; "Татова копія росте", "Які ви милі", "Скорішої перемоги та повернення захисників у свої сім'ї", - пишуть у коментарях.

Днями Сашко Положинський, який з перших днів вторгнення Росії став стрільцем 47-го окремого батальйону, розповів, чому його не прийняли до тероборони

Музикант Потап, який 7 місяців від початку повномасштабної війни був за кордоном, розповів, що хотів на фронт.

У відповідь на критику він навіть показав офіційний документ про те, що, будучи в Іспанії, дистанційно уклав контракт та вступив до самооборони