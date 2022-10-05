Український шоумен Салем показав зворушливе відео, як спілкується з донькою з фронту
Український телеведучий Даніель Салем наразі перебуває на передовій у підрозділі розвідки, а свою 7-річну донечку не бачив вже кілька місяців
Зворушливе відео Даніель Салем виклав в Instagram.
Український шоумен захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку він був у територіальній обороні, а пізніше потрапив на передову до підрозділу розвідки.
Уже кілька місяців Салем не бачився зі своєю 7-річною донечкою Санта-Луною. На кадрах, якими зі своїми підписниками поділився шоумен, батько та донечка кривляються та сміються.
"Вербальне спілкування наше все! Жити без тебе не можу, моя Луна!", - прокоментував Даніель.
Зараз родина має можливість бачитись лише через екран телефону. Підписників замилувало відео Салема з донькою.
"Боже, яка вона гарненька. Просто маленьке диво"; "Донечка дуже схожа на батька"; "Як вона на тебе схожа, ця маленька принцеса"; "Татова копія росте", "Які ви милі", "Скорішої перемоги та повернення захисників у свої сім'ї", - пишуть у коментарях.
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