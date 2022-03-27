Українці хочуть нищити окупанта та бояться нових Мінських угод від влади, - Жебрівський
Командир підрозділу “Бойове Братерство України” ТрО України Павло Жебрівський повідомив, що українці налаштовані нищити окупанта, але побоюються, що влада на переговорах підпише чергові Мінські угоди
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
“Територіальна оборона Києва не вступає в контактний бій з кацапами. Достатня кількість людей, які виконують вкрай необхідне завдання для чистого неба над Києвом, просяться на передову. Кожен з них просто мріє знищити чим більше російських окупантів. Ніяких песимістичних настроїв немає. Всі прагнуть перемоги та здолати ворога.” - розповів Жебрівський
Жебрівський додав, що бійці найбільше бояться, що переговори з Росією завершаться договором, за яким Україна втратить нові території
“Хлопці рвуться на передову і хочуть вбивати російських окупантів. Єдине, чого бійці бояться, що переговори завершаться підписанням нових Мінських домовленостей. Тобто, коли ще деякі території України будуть окуповані.” - додав Жебрівський
- Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що вже з понеділка, 28 березня, може розпочатися черговий раунд переговорів між Україною та РФ щодо завершення війни
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