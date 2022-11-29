Про це заявила жителька Петрозаводська Ірина Чистякова, яка кілька місяців шукала свого сина, який потрапив у полон на війні в Україні, пише телеграм-канал "Можем обяснить".

"Я все зробила сама: знайшла, довела (що він живий). Тому що це мій син, і він мені потрібний. Він не потрібний Путіну, він не потрібний Шойгу. Вони сидять їм тепло! Вони ж не в окопах та не у в'язниці 8 місяців в Україні! У нацистів, як вони кажуть. Питання — чому від нацистів наші полонені виходять нормальні? Можливо, ви нам щось не договорюєте і там зовсім не нацисти?" — сказала Чистякова на брифінгу "Рада матерів та дружин військовослужбовців".

За її словами, українська влада фактично зберегла життя її синові — ще на початку війни їй дзвонили співробітники СБУ та пропонували свою допомогу у пошуку Кирила. Але вона відмовилася, побоюючись репресій.

"Ми худобу чи що? Ми народжували своїх дітей не для того, щоби хтось вирішував свої проблеми! <…> Ви не зліть нас, матерів. І поверніть нам наших дітей", - звернулася вона до російського керівництва.

Син Чистякової був призваний на строкову службу у жовтні 2021 року та відправлений до військової частини у Лузі. Наприкінці грудня командування обманом змусило його підписати контракт, а в лютому він опинився на війні. Через місяць Кирило зник безвісти. Ірина самостійно вирушила на його пошуки — спочатку до Донецька, а потім до Ростов-на-Дону. Але сина не знайшла. Лише кілька днів тому Ірина отримала свідчення, що Кирило перебуває у полоні.

Нагадаємо, 23 лютого Україна повернула з полону 35 українських військових та 1 цивільного, 24 – визволили ще 50 українців, а 26 – звільнили ще 9 воїнів.

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