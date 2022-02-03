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Українці мають шанс виграти джекпот €130,000,000 у супер-тиражі ЄвроМільйонів

3 лютого, 2022 четвер
10:04
Суспільство лотерея

Недаремно кажуть, що все найбільше в Америці. У країні площею 9,834 млн км², з населенням близько 329 млн осіб та порціями, здатними прогодувати цілу армію, у штатах все суттєво більше. Але тепер черга за Європою

Лотерея EuroMillions запускає перший супер-тираж у 2022 році. Налаштуйтеся на п'ятницю, 4 лютого, та отримайте свій шанс виграти 130 мільйонів євро.

EuroMillions користуються величезною популярністю по всьому континенту. Лотерея відома тим, що саме в ній розігруються найнеймовірніші джекпоти у всій Європі. Ви можете придбати білети цієї лотереї в 9 різних країнах, але навіть якщо ви не знаходитесь в жодній із цих дев'яти країн, ви все одно можете взяти участь у лотереї. 

Ви можете придбати білети для участі у Супер-тиражі Euromillions онлайн, на сайті theLotter.net. Не пропустіть перший цього року супер-розіграш.

Що таке супер-тираж ЄвроМільйонів?

Супер-розіграш - це, по суті, те саме, що й регулярний тираж EuroMillions, тільки зі збільшеним джекпотом! Купуючи білет на супер-розіграш EuroMillions, вам буде запропоновано вибрати п'ять основних чисел в діапазоні від 1 до 50. Після цього вам потрібно буде вибрати дві 'щасливі зірки' від 1 до 12.

Якщо вам вдасться вгадати всю виграшну комбінацію, вам дістанеться джекпот Супер-розиграшу ЄвроМільйонів на суму 130 мільйонів євро!

Але навіть якщо ви вгадаєте лише частину виграшної комбінації, вам дістанеться один із приголомшливих грошових призів у 12 другорядних призових категоріях. Якщо ніхто не зможе вгадати всю виграшну комбінацію, джекпот акумулюватиме, поки не досягне €230,000,000.

Як взяти участь у супер-тиражі ЄвроМільйонів з України? 

Зареєструйтесь на сайті theLotter.net та заповніть білети для участі у Супер-розіграші, не залишаючи комфорту вашого будинку.

Просто оберіть свої номери, а про все інше подбають представники сервісу. Як тільки транзакція буде завершена, представник сайту придбає білет від вашого імені, після чого фізичний білет буде відскановано та завантажено у ваш обліковий запис.

Якщо вам пощастить стати переможцем, ви будете повідомлені по телефону або електронною поштою. І що найголовніше, ви отримаєте всю суму призу повністю, без комісій (за вирахуванням необхідних податків)!

Приєднайтеся до списку переможців, що постійно зростає на сайті

Додамо, що, коли ви граєте на сайті theLotter.net, ви можете бути впевнені в тому, що якщо фортуна вам таки усміхнеться, ви отримаєте ваш виграш, яким би великим він не був. За час, що минув з моменту його заснування в 2002 році, користувачі сервісу виграли загалом призи на суму, що перевищує $100 млн, включаючи багатомільйонні джекпоти. 

Серед переможців на сайті є і гравці, яким щастило в Євромільйонах. Наприклад, у липні 2019 південнокорієць Х.С.Л. розбагатів на €1 млн. «Спочатку, я не міг повірити, що все відбувається наяву!» - розповів щасливець про свої відчуття після того, як отримав дзвінок з привітаннями від представника сервісу.

Зрозуміло, Х.С.Л. не єдиний переможець в Лотері. Гравці з Панами, Англії, Іраку, України, Канади, Росії, Латвії, Азербайджану, Ель-Сальвадора, Реюніону та багатьох інших країн також вигравали вражаючі суми, граючи на theLotter.com. 

€130-мільйонний приз Євромільйонів може бути зірвано будь-якої миті.

Купіть білети на Супертираж EuroMillions з України, і, можливо, щасливцем, якому це вдасться зробити, станете саме ви!

Ми сподіваємось, що вам пощастить! Будь ласка, грайте відповідально! 

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.

лотерея
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