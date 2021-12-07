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Українці можуть офіційно поборотися за 291 млн доларів у лотереї США Powerball цієї середи

7 грудня, 2021 вiвторок
12:12
Суспільство

Лотерея Powerball відома у всьому світі завдяки своїм неймовірним призам. Саме їй належить рекорд за найбільший у світі джекпот – 1,58 млрд. доларів у США, встановлений у січні 2016 року

Джекпот лотереї США Powerball досяг 291 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день.

Для виграшу джекпота потрібно вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Також слід відзначити другий приз розміром $1 мільйон, який ви виграєте вгадавши тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі). 

  • Джекпот Powerball досяг 291 млн доларів, це понад 7,9 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде в ніч із середи, 8 грудня.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів! 

Чи можна грати у Powerball з України?

 
Відповідь це питання однозначний: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter. 
  • Зареєструйтесь на сайті theLotter.net
  • Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
  • Виберіть 1 номер "Powerball" (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля. 
Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:
 

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

 
Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшами не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!
 
Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!


Аура Д. з Панами, за оформленням паперів передачі виграшу у вигляді 30 млн. доларів США
 
За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн. доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

291 млн. доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може зростати нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його в цю середу. Купуйте білети просто зараз на theLotter.net

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.
theLotter
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