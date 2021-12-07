Українці можуть офіційно поборотися за 291 млн доларів у лотереї США Powerball цієї середи

Джекпот лотереї США Powerball досяг 291 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день.



Для виграшу джекпота потрібно вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Також слід відзначити другий приз розміром $1 мільйон, який ви виграєте вгадавши тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі).

Джекпот Powerball досяг 291 млн доларів, це понад 7,9 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде в ніч із середи, 8 грудня.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

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Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.

Виберіть 1 номер "Powerball" (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?