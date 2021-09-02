"Українці причетні до великих винаходів, але давно не робили нічого подібного": Зеленський у Стенфорді виголосив промову про "українську мету"

Про це повідомляє ОПУ.



На початку виступу Зеленський сказав, що Україну можна описати двома словами - все можливо.



"Все можливо. Правда, для цього, щонайменше, потрібно було стати президентом України. Про що говорить той факт, що ним став хлопець із простої родини, зі звичайного промислового міста на сході України? Вірно. Все можливо", – сказав він.

За словами Зеленського, коли його дружина народжувала першу дитину, то відстань між Кривим Рогом і Києвом можна було подолати майже за 10 годин. Він додав, що якщо під час народження першої дити він витратив 10 годин на дорогу, то після народження другої - 20 годин на оформлення різних документів.

"Я мріяв це змінити", – сказав Зеленський.

"Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший вертоліт, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та WhatsApp. Колись у WhatsApp я написав своєму товаришу про те, що ми як країна давно не створювали нічого на кшталт перший вертоліт, штучний супутник Землі та найбільший у світі літак. Ми дуже мріяли це змінити. Виявляється, єдиним варіантом для цього було стати президентом і привести до влади інших людей, і як ми пам'ятаємо - все можливо", – сказав Зеленський.

Він додав, що наразі Україна будує тисячі кілометрів доріг, сотні мостів. Зараз Україна знову будує власні літаки, гелікоптери, танки та військо-морський флот. Зеленський наголосив, що попри протистояння одній з найбільших армій світу та окупацію частини своєї території, Україна будує демократичну, вільну та відкриту державу.

"Однією з найвідоміших промов, проголошеною у стінах Стенфорду, є промова співзасновника компанії Apple Стіва Джобса. Колись Apple починав свій шлях у гаражі, на перший погляд божевільних ідей і Україна має схожу ситуацію", - сказав Зеленський.



Зеленський нагадав, що його команді, так само як і команді Стіва Джобса, говорили, що те, чого вони прагнуть – неможливо.

"Зараз у мене в руках творіння Джобса і Apple – iPhone. Це його серце. Воно б’ється. Б’ється з кожним вібро під час дзвінка або смс. А в ньому – наше українське творіння – держава у смартфоні. І сьогодні 26 млн українців онлайн у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуються іншими цифровими документами, можуть відкрити бізнес за 7 - 15 хвилин. Україна стала першою країною у світі, що має цифровий паспорт", – сказав президент.

Він додав, що мета України на найближчі роки – сто відсотків державних послуг онлайн.



Також Зеленський зауважив, що Україна обов’язково поверне своїх громадян, а також окуповані Крим і Донбас.

"В усьому світі відома американська мрія. Але ми втратили чимало часу, у нас немає часу мріяти. У нас немає української мрії, у нас є українська мета. І це звісно не тільки цифровізація", – зауважив він.