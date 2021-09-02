Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Українці причетні до великих винаходів, але давно не робили нічого подібного": Зеленський у Стенфорді виголосив промову про "українську мету"

"Українці причетні до великих винаходів, але давно не робили нічого подібного": Зеленський у Стенфорді виголосив промову про "українську мету"

2 вересня, 2021 четвер
22:30
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив у Стенфордському університеті

Про це повідомляє ОПУ.

На початку виступу Зеленський сказав, що Україну можна описати двома словами - все можливо.

"Все можливо. Правда, для цього, щонайменше, потрібно було стати президентом України. Про що говорить той факт, що ним став хлопець із простої родини, зі звичайного промислового міста на сході України? Вірно. Все можливо", – сказав він.

За словами Зеленського, коли його дружина народжувала першу дитину, то відстань між Кривим Рогом і Києвом можна було подолати майже за 10 годин. Він додав, що якщо під час народження першої дити він витратив 10 годин на дорогу, то після народження другої - 20 годин на оформлення різних документів.

"Я мріяв це змінити", – сказав Зеленський.

"Українці часто доводили людству, що все можливо. Що можливо створити перший вертоліт, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та WhatsApp. Колись у WhatsApp я написав своєму товаришу про те, що ми як країна давно не створювали нічого на кшталт перший вертоліт, штучний супутник Землі та найбільший у світі літак. Ми дуже мріяли це змінити. Виявляється, єдиним варіантом для цього було стати президентом і привести до влади інших людей, і як ми пам'ятаємо - все можливо", – сказав Зеленський.

Він додав, що наразі Україна будує тисячі кілометрів доріг, сотні мостів. Зараз Україна знову будує власні літаки, гелікоптери, танки та військо-морський флот. Зеленський наголосив, що попри протистояння одній з найбільших армій світу та окупацію частини своєї території, Україна будує демократичну, вільну та відкриту державу.

"Однією з найвідоміших промов, проголошеною у стінах Стенфорду, є промова співзасновника компанії Apple Стіва Джобса. Колись Apple починав свій шлях у гаражі, на перший погляд божевільних ідей і Україна має схожу ситуацію", - сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що його команді, так само як і команді Стіва Джобса, говорили, що те, чого вони прагнуть – неможливо.

"Зараз у мене в руках творіння Джобса і Apple – iPhone. Це його серце. Воно б’ється. Б’ється з кожним вібро під час дзвінка або смс. А в ньому – наше українське творіння – держава у смартфоні. І сьогодні 26 млн українців онлайн у смартфоні можуть оформити документи при народженні дитини, користуються іншими цифровими документами, можуть відкрити бізнес за 7 - 15 хвилин. Україна стала першою країною у світі, що має цифровий паспорт", – сказав президент.

Він додав, що мета України на найближчі роки – сто відсотків державних послуг онлайн. 

Також Зеленський зауважив, що Україна обов’язково поверне своїх громадян, а також окуповані Крим і Донбас.

"В усьому світі відома американська мрія. Але ми втратили чимало часу, у нас немає часу мріяти. У нас немає української мрії, у нас є українська мета. І це звісно не тільки цифровізація", – зауважив він.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot

Стенфорд
Володимир Зеленський
промова
Читайте також:
Казахстан - Україна
2 вересня, 2021 четвер
ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 4-го туру
Анна Стеценко
1 вересня, 2021 середа
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
Святослав Павлюк
1 вересня, 2021 середа
Павлюк: Виглядає, що за меморандумом Енергоатома і Westinghouse реактори Хмельницької АЕС будуть коштувати по $5-6 млрд
Київ
+15
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.88
    Купівля 26.88
    Продаж 27.12
  • EUR
    Купівля 31.71
    Продаж 32.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
2 вересня
23:11
Віталій Буяльський
Збірна України втратила найкращого бомбардира УПЛ перед матчем з Францією
23:00
Світовий банк заявив про можливе надання додаткових $150 млн Україні на вакцинацію, - Ляшко
Світовий банк заявив про можливе надання додаткових $150 млн Україні на вакцинацію, - Ляшко
23:00
Ерлінг Холанд
"Реал" ошелешив трансферними планами на наступне літо
22:51
Кіліан Мбаппе
Офіційно: найдорожчий футболіст світу Мбаппе не зіграє проти України
22:41
Кріштіану Роналду
Роналду визначився з номером під яким гратиме в МЮ, довелось відбирати в іншого футболіста
22:29
Роберто Де Дзербі
"Шахтар" оголосив заявку на Лігу чемпіонів
21:49
таблетки
Pfizer та Merck розпочали випробування своїх експериментальних таблеток від COVID-19
21:04
Андрій Єрмак
Байден заявив про готовність США у будь-який момент ввести санкції проти Росії, - Єрмак
21:03
Давид Хочолава
Грузія програла Косово у кваліфікації ЧС-2022 через автогол ексгравця "Шахтаря"
20:57
суд
На Тернопільщині посадили за ґрати колишнього суддю
20:50
Прем’єр Італії закликав до обов’язкової COVID-вакцинації
20:36
Десять українських вишів потрапили до рейтингу найкращих у світі
20:11
ООС
У Дніпрі рятують воїна зі Львівщини, якого поранив снайпер
20:01
польща кордон
Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
19:54
В Умань доставили 190 тис. масок для хасидів
В Умань доставили 190 тис. масок для хасидів
19:53
В Україні ціни на зернові зростатимуть, якщо це відбуватиметься на світовому ринку, — експертка Колесник
19:39
У замку на Хмельниччині знайшли князівські печатки ХІІ століття
У замку на Хмельниччині знайшли князівські печатки ХІІ століття
19:32
Оскар де ла Хойя
Славетний боксер розповів, як в дитинстві став жертвою зґвалтування
19:18
Телеканал "Інтер"
Нацрада перевірить "Інтер" через показ фільмів із російськими акторами з чорного списку
18:57
Amazon запровадив бонус у розмірі 50 фунтів для працівників, що вчасно приходять на роботу
18:48
Київ, Майдан Незалежності
У центрі Києва через аварію знеструмлено фонтани та ТЦ "Глобус"
18:46
З 3 вересня на дорогах України запрацює ще 21 комплекс автофіксації порушень ПДР
18:45
СБУ
СБУ затримала посадовця та депутата міськради Полтави
18:38
Анхель Ді Марія та Ліонель Мессі
Я називаю його гномом, - футболіст ПСЖ розповів, як жартує над Мессі
18:34
посольство США
У США розчаровані рішенням Росії щодо місії ОБСЄ на кордоні з Україною
18:25
Телеканал "НАШ" може втратити ліцензію: Нацрада звертається до суду
18:05
Україна перемогла Грецію у стартовому матчі ЧЄ з волейболу
18:01
Віктор Медведчук
Суд залишив Медведчука під домашнім арештом
17:59
Еліна Світоліна
Я була рада грати, бо обіцяли цілий день дощ, - Світоліна оцінила свій старт на US Open
17:52
поліція
У Вінниці викрили схему розкрадання коштів через фіктивні договори на комунальному підприємстві
17:50
ООС
День у зоні ООС: окупанти стріляли із забороненої зброї, один військовий отримав поранення
17:32
ОБСЄ
"Може спричинити ескалацію": Україна про відмову РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на Донбасі
17:23
Мірча Луческу
Луческу пообіцяв обговорити з динамівцями їхню гру в матчі Україна - Казахстан у відборі на ЧС-2022
17:20
В Одесі облили зеленкою меморіальну дошку загиблому громадському активісту
17:15
Анонс
Стартує Друга Конференція та зустрічі з копродукції Україна-Канада
17:07
Північний потік-2
Перші поставки по "Північному потоку-2" можуть відбутися в цьому році, - "Газпром"
17:04
Наталка Діденко
"Прийшла пора плащів і пальто": Наталка Діденко попередила про поривчастий вітер і прохолоду в Україні
16:58
танкер Delfi
Колишній капітан порту "Південний" отримав підозру в справі аварії танкера Delfi
16:36
Ремдесивір
Україна придбала понад 14 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування хворих на коронавірус
16:32
Максим Крипак
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV