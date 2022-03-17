Українці - радійте життю! Нам потрібно виграти війну, а не скиглити, - військовий психолог

Такі поради він дав в ефірі Еспресо.TV



“По-перше, щоб втримати ментальне здоров’я під час війни, його потрібно визнати. Визнати, що окрім того, що у вас є температура, пульс та відчуття, є така штука як ментальне здоров’я. Якщо ви його визначите, то все, відлік пішов. Що потрібно робити? Як би ви не любили Україну, своїх дітей, рідну маму та кохану, найбільше про кого ви повинні піклуватись це про себе. Це базові речі. Спати, відпочивати, їсти три рази в день та споживати воду.” - пояснює Козінчук



Психолог також рекомендує працювати. За його словами, під час війни не потрібно виконувати роботу через страждання, а навпаки, обрати те, що можете робити найкраще і робити це.



“Не потрібно щось робити, аби робити. робіть те, що у вас найкраще виходить. Знімайте, малюйте, пишіть, танцюйте. Просто робіть це! Також обов’язково зверніть увагу на людей, які вас оточують. Якщо вам здається, що якась людина погана, то це означає, що у вас суб'єктивне ставлення. Оберіть людину, яка вам здається безпечною для вас. Будьте у взаємодії з нею.” - додав Козінчук



Також Козінчук додав, що не потрібно боятись проявляти емоції. За його словами, через війну люди соромляться проявляти радість, але це не правильно. Оскільки, війна може тривати довго, українцям не потрібно скиглити, а потрібно воювати.



“Я противник того, що всі мають воювати. Давайте краще мати 10 левів, ніж 100 овець. Друга важлива річ - комплекс війни. Комплекс війни не від того, що йдуть бойові дії, а ви в них не берете участь. Комплекс війни від того, що ви відчуваєте себе не реалізованим. У нас в підрозділі є хлопчина, який не то що не вміє воювати, він просто не створений для цього. Тим не менше він нам дуже потрібен. Він робить каву, прибирає і є частиною нашого підрозділу. Тому комплекс війни не від того, що ви не знищили танк, а від того, що не знайшли собі застосування.” - пояснив Козінчук