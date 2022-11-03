English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини “Українці – світло, що сяє на весь світ, та всупереч щоденним обстрілам тримають економічний фронт” — Олександр Усик та Parimatch звернулися до світу з головної сцени Web Summit 2022

“Українці – світло, що сяє на весь світ, та всупереч щоденним обстрілам тримають економічний фронт” — Олександр Усик та Parimatch звернулися до світу з головної сцени Web Summit 2022

3 листопада, 2022 четвер
11:22
Новини

У Лісабоні зі сцени Web Summit 2022 гучно лунає українська мова. Аудиторія зустрічає схвальними оплесками меседж українського боксера та СЕО бренду з українським корінням - Parimatch: кожен українець, будь-то військовий, волонтер, представник бізнесу або спортсмен, робить свій вагомий внесок у свободу країни та докладає зусиль задля спільної перемоги над ворогом

У Лісабоні стартував Web Summit 2022, найбільша технологічна конференція світу. У вітальній промові, перша леді України Олена Зеленська звернулася до глобального ІТ-коммʼюніті із закликом створювати технології, які рятують життя та допомагають відбудовувати країну вже зараз. Тема боротьби за свободу та незалежність України знайшла продовження під час дискусії 2Борці за свободу: стратегія нокаутуючих ударів". 

Вперше на головній сцені Web Summit непереможний український чемпіон з боксу Олександр Усик та лідер ринку індустрії розваг у Східній Європі бренд Parimatch ділилися успішним досвідом, як діяти у кризові часи будь-то у спорті, чи у бізнесі. 

“З 10 жовтня Україна потерпає від щоденних масованих обстрілів. Це призвело до вимкнення життєво необхідних ресурсів: світла, води, тепла. Доки в українських містах та селах немає електрики, український народ і є тим світлом, що сяє на весь світ. І я, як амбасадор United24, амбасадор відповідальної гри Parimatch, український спортсмен, вважаю за потрібне розповідати світові, що відбувається в моїй країні. Я залишаюся вірним своїм цінностям, я знаходжу радість у моїй родині, дітях, аби продовжувати боротьбу: як на ринзі, так у найважливішій битві – за свободу країни. Все виходить в житті, коли не зупиняєшся та продовжуєш боротися”, – проголосив Олександр Усик під час промови у Лісабоні. 

“Ми — учасники історії, та ми вже адаптувалися, вчимося і наш досвід розвитку в час турбулентності може стати корисним будь-якому підприємцю у будь-якій країні. «Бути українцем» — це нова концепція для бізнесу, яка зосереджена на подоланні проблем і можливості залишатися сильним, як би важко це не було; швидким – робити зараз і до кінця, адже невідомо, що трапиться далі; об’єднуватися, діяти та довіряти. Цінності українців та жага перемоги формують єдиний надважливий принцип довіри,  в якому панує жовто-блакитний дух свободи”, – заявила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine, під час майстер-класу “Зростання та розвиток попри війну”.

Цього року Web Summit став ідеальною платформою для поширення інформації про Україну. За попереднім розрахунком у 2022 році зібралося 70 000 осіб та компаній, 900 спікерів зі 160 країн для переосмислення індустрії технологій. Глобальне місце зустрічі для найбільш революційних та сміливих технологічних компаній світу, таких як Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft та інші.

Бокс
Олександр Усик
Читайте також:
1 листопада, 2022 вiвторок
Окупанти планують перемістити артилерійські установки з Півдня на Схід, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
31 жовтня, 2022 понедiлок
Між Туреччиною та Росією може розпочатися військовий конфлікт, - політолог Шлінчак
2 листопада, 2022 середа
"Таких божевільних не зустрічав": Данилко розповів, чому не поїде виступати на фронт
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.68
    Купівля 39.68
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 38.67
    Продаж 39.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
3 листопада
11:51
Російський прапор зник із будівлі Херсонської ОДА
Російський прапор зник із будівлі Херсонської ОДА
11:51
Кулеба
Мінімальний прийнятний результат - Росії не буде на території України: Кулеба розповів, чого чекає від закінчення війни
11:45
Гітлер і дипломати, книжка для Рейґана і затишок у бомбосховищі – 5 книг, де завжди стоять на своєму
11:32
Ексклюзив
Путін
Путін та його оточення за 22 роки вкрали у Російської держави тисячу мільярдів доларів, - фінансист Браудер
11:29
Олексій Чернишов
Комітет ВР підтримав відставку Чернишова: голосування в Раді обіцяють "найближчим часом"
11:18
вакцина
У МОЗ відповіли, чи треба розпочинати курс вакцинації від COVID-19 заново, якщо отримали щеплення понад рік тому
11:11
Фінляндія
Держдеп США схвалив продаж Фінляндії ракет на $500 млн
11:10
світло
На Київщині світло повернули всім, хто з понеділка залишався без електрики
11:05
Міст у Стоянці
Відбудовано міст у Стоянці, руйнування якого завадило окупантам узяти Київ
11:00
на фото: колаборанти
ДБР викрило трьох дезертирів, які працюють на ППО окупантів в Криму
10:59
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: скільки коштують долар та євро
10:54
на фото: колаборанти
Переслідують та залякують мешканців тимчасово окупованих територій: СБУ викрила колаборантів на Запоріжжі
10:42
Окупанти знов атакують
Ворог завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари по Україні за добу
10:40
Олег Ніколенко
"Зернова угода": У МЗС спростували заяву Путіна про нібито нові гарантії від України
10:34
окупанти
Втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць щодня, - британська розвідка
10:31
Інфографіка
ЗСУ
Близько 74 тис. окупантів, 2466 танків і 266 літаків: втрати РФ від початку повномасштабної війни
10:16
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти спробують підключити ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу, – Енергоатом
10:12
світло
В десяти областях України та Києві діятимуть аварійні та погодинні графіки відключення світла
10:07
Ексклюзив
окупанти
Ознак масового відступу РФ із Херсонщини немає, - журналіст Батурін
09:42
світ
Делегація Міжпарламентського альянсу щодо Китаю закликала виробити чітку стратегію стримування КНР
09:36
вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина
Окупанти завдали удару по енергетичній та водній інфраструктурі Миколаївщини
09:05
Зруйнований будинок, Дніпропетровщина
РФ вночі завдала масованої атаки по Дніпропетровщині: пошкоджені об'єкти інфраструктури, будинки, кілька підприємств
08:51
на фото: марки
"Кримський міст на біс!": нова марка від Укрпошти вийде 4 листопада
08:30
авіація ЗСУ
За добу авіація ЗСУ завдала 21 удару по районах зосередження ворога
08:11
школа окупант
Генштаб: Загарбники використовують цивільних як "живий щит" - розміщують війська в школах Сватового та примушують приводити дітей на заняття
08:05
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Енергетичний шантаж закінчився прірвою для Росії, так саме буде і з зерновим, - нардеп Наливайченко
08:05
знищена ворожа техніка, втрати ворога
ЗСУ ліквідували близько 60 росіян на Миколаївщині та поранили ще близько 50 на Запоріжжі
07:58
Енергодар, ЗАЕС
Запорізька АЕС знову повністю знеструмлена через удари росіян
07:25
Ефіопія
Війна в Ефіопії: сторони домовилися про припинення бойових дій
07:24
лікарня
Окупанти вивозять автомобілі швидкої допомоги й обладнання лікарень Херсонщини та примусово евакуюють жителів двох областей, - Генштаб
07:13
Рідкісні фото з Єлизаветою ІІ 
У Великій Британії на аукціон за 2 тис. фунтів стерлінгів виставили рідкісні фото з Єлизаветою ІІ 
06:36
Джо Байден
Байден: Військовий контингент США на тривалий час затримається у Європі
06:05
білоруські та російські військові
ISW: Вступ Білорусі у війну в Україні малоймовірний – це не більше, аніж інформаційна операція
06:00
Ентоні Блінкен
США пообіцяли гарантії безпеки для союзників через запуски балістичних ракет КНДР
05:52
мобілізація рф солдати орки
Експерти ISW підрахували, скільки Росія витрачає на виплати мобілізованим
05:30
КНДР ракета
КНДР запустила балістичну ракету над Японією
05:25
На фото біженці з України
Понад 80% біженців з України у Нідерландах вже влаштувались на роботу
04:58
техніка окупантів
Путін говорить про конкурентну військову промисловість, а купує озброєння в Ірану та КНДР, - ISW
04:33
українська артилерія
На Півдні ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів та колону з пальним загарбників
04:06
нафта ембарго санкції
Понад 90% нафтопродуктів, що використовує США, походять з Росії, - ЗМІ викрили схему уникнення санкцій
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV