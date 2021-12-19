Українці святкують День святого Миколая Чудотворця
Сьогодні, 19 грудня 2021 року, українські християни східної, константинопольської, традиції відзначають одне з найбільш улюблених свят традиційного зимового циклу - День святого Миколая Чудотворця
Про це нагадує Еспресо.TV.
Єпископ Миколай Мирлікійський був одним з батьків ранньої церкви й, згідно із легендами та переказами, здійснив за життя кілька чудес на користь нужденних, засудженних до страти. Він також допомагав дятім. Саме тому для маленьких українців уособленням доброго новорічно-різдвяного добродія, чарівника й заступника, аналогом європейського Санта Клауса чи Пера Ноеля став образ святого Миколая, а не Діда Мороза, якого вшановують переважно у Росії.
До того ж, як стверджують дослідники, єпископ Миколай Мирлікійський (або святий Микола Чудотворець) був реальною історичною постаттю.
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