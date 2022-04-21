Українці - це євреї в очах президента Росії Путіна, який є сучасним Гітлером, - Цибулько

Політичний експерт висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.



"Насправді, денацифікувати треба не Україну, а Росію, адже в нашій країні демократичне суспільство. В Україні немає нацизму апріорі. Нацизм по-українськи виглядає трохи дивно, коли президентом є російськомовний єврей. У нас свого часу МВС очолював Захарченко - громадянин Російської Федерації", - зазначив Цибулько.



Політолог наголосив, що стаття "Що Росія має зробити з Україною" політтехнолога Тімофєя Сєргєйцева, в якій обґрунтовується необхідність етнічних чисток в Україні, - це явка з повинною всього російського політичного класу.



"Стаття "Що Росія має зробити з Україною" підпадає під нацистську ідеологію. Тобто нацистською державою є сама Росія й ця стаття стала, так би мовити, остаточним мазком під визначенням російського нацизму. Тези у писанині Сєргєйцева нічим не відрізняються від гітлерівської практики очищення Європи від євреїв. Українці - це євреї в очах Володимира Путіна, який є сучасним Адольфом Гітлером", - зауважив Володимир Цибулько.

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Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін висловив думку, що потоплений крейсер "Москва" є кінцем, остаточним розвінчуванням міфу про потужну армію Росії, а в Кремлі від цієї новини всі билися в істериці.

На думку журналіста Романа Цимбалюка, повномасштабна війна Росії проти України надовго - аж до останнього росіянина, президент РФ Володимир Путін так просто не здасться.