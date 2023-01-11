Українці в Дії придбали військових облігацій на 250 млн гривень

Про це він написав у телеграмі.

"Це майже 250 млн гривень допомоги для ЗСУ. Зброя, каски, бронежилети, техніка, медикаменти. Все для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара й інших тимчасово окупованих міст", - розповів Федоров.

Він також нагадав, що купуючи облігації в Дії, покупець не платить додаткову комісію продавцю або податок з отриманого доходу.

"Кожна облігація - це інвестиція в поразку Росії, допомога військовим та підтримка для економіки України", - наголосив міністр.

22 листопада Канада стала першою країною у світі, яка випустила державні "Облігації суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні. Впродовж доби країна продала облігації на 500 млн доларів.

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