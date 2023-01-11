Українці в Дії придбали військових облігацій на 250 млн гривень
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці купили понад 250 тисяч військових облігацій, загальна сума яких склала 250 млн гривень
Про це він написав у телеграмі.
"Це майже 250 млн гривень допомоги для ЗСУ. Зброя, каски, бронежилети, техніка, медикаменти. Все для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара й інших тимчасово окупованих міст", - розповів Федоров.
Він також нагадав, що купуючи облігації в Дії, покупець не платить додаткову комісію продавцю або податок з отриманого доходу.
"Кожна облігація - це інвестиція в поразку Росії, допомога військовим та підтримка для економіки України", - наголосив міністр.
- 22 листопада Канада стала першою країною у світі, яка випустила державні "Облігації суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні. Впродовж доби країна продала облігації на 500 млн доларів.
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