Українці віддають життя, щоб створити некорумповану державу, - посолка ЄС

Про це Матернова заявила в інтерв'ю Європейській правді.

На її думку, Україна "дійсно була замарана системною корупцією" в роки, які передували Майдану. Проте, такий імідж створювали значною мірою також російські пропагандисти, оскільки такі наративи спрацьовували на західну аудиторію.

"І результатом стало те, що Україну дійсно ототожнювали з корупцією. Але якщо частина цього іміджу мала підстави, то решта думок, а також уявні масштаби корупції в Україні не відповідали реальності", - вказала вона.

Матернова зазначила, що з того часу відбулося багато реформ, була створена архітектура антикорупційних органів, тож думка Заходу щодо України сильно змінилася.

"Зрештою, якби у вас справді була така наскрізь корумпована система, як її малювала пропаганда, то з початком війни вона впала б, як картковий будиночок.А Україна витримала! Це сформувало нове розуміння міжнародними партнерами України як держави, яка функціонує в умовах жахливої війни", - вважає посолка.

За її словами, після повномасштабного вторгнення змінилися й очікування самих українців, які, своєю чергою, створюють тиск на владу.

"Та найбільша зміна, яка теж відбулася після повномасштабного вторгнення – це те, як змінилися очікування українського суспільства, пересічних українців; розуміння того, що українці віддають свої життя не за те, щоб відновити стару Україну, а за те, щоби створити сучасну, нову, некорумповану державу", - підсумувала Матернова.