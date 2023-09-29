Українці віддають життя, щоб створити некорумповану державу, - посолка ЄС
Посолка ЄС Катаріна Матернова заявила, що сприйняття України Заходом, як корумпованої держави, змінюється, оскільки українці віддають життя, щоб створити країну без корупції
Про це Матернова заявила в інтерв'ю Європейській правді.
На її думку, Україна "дійсно була замарана системною корупцією" в роки, які передували Майдану. Проте, такий імідж створювали значною мірою також російські пропагандисти, оскільки такі наративи спрацьовували на західну аудиторію.
"І результатом стало те, що Україну дійсно ототожнювали з корупцією. Але якщо частина цього іміджу мала підстави, то решта думок, а також уявні масштаби корупції в Україні не відповідали реальності", - вказала вона.
Матернова зазначила, що з того часу відбулося багато реформ, була створена архітектура антикорупційних органів, тож думка Заходу щодо України сильно змінилася.
"Зрештою, якби у вас справді була така наскрізь корумпована система, як її малювала пропаганда, то з початком війни вона впала б, як картковий будиночок.А Україна витримала! Це сформувало нове розуміння міжнародними партнерами України як держави, яка функціонує в умовах жахливої війни", - вважає посолка.
За її словами, після повномасштабного вторгнення змінилися й очікування самих українців, які, своєю чергою, створюють тиск на владу.
"Та найбільша зміна, яка теж відбулася після повномасштабного вторгнення – це те, як змінилися очікування українського суспільства, пересічних українців; розуміння того, що українці віддають свої життя не за те, щоб відновити стару Україну, а за те, щоби створити сучасну, нову, некорумповану державу", - підсумувала Матернова.
- У липні 2023 року Фонд "Демократичні ініціативи" та Київський міжнародний інститут соціології за підтримки Празького центру громадянського суспільства провели загальнонаціональне соціологічне дослідження щодо адаптації українців до війни та сприйняття дій влади зі зміцнення обороноздатності. Понад 61% українців вважають, що перемагати Росію найбільше заважає корупція на закупівлях для ЗСУ.
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