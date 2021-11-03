Українці вважають неприпустимими втручання влади у роботу ЗМІ, – опитування

Лише 5,6% опитаних вважають обмеження роботи ЗМІ припустимими, а третина – 33,8% погоджуються з ними лише в інтересах нацбезпеки, якщо треба запобігти загрозам для країни. Відповідні результати показало опитування Центру Разумкова "Ставлення громадян України до відносин влади та ЗМІ (жовтень 2021 року)", проведене на замовлення OBOZREVATEL.



Як приклад наведено публічний конфлікт, що нещодавно виник між Офісом Президента та низкою ЗМІ, зокрема Суспільним ТБ, Студією Савіка Шустера та іншими, які звинуватили владу у цензурі і тиску. Проте Офісом Президента ці звинувачення були відкинуті. Більшість опитаних нічого не знають про цей конфлікт (42,7%) або не можуть визначитися зі своїм ставленням до нього (12,3%). 36,1% респондентів у цій суперечці більше довіряють журналістам, а 8,7% більше довіряють владі.









Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.