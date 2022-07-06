Українці забирають гроші з російських банків, значного впливу це не матиме, - аналітик Дубогриз

Про це в ефірі Еспресо заявив аналітик Євген Дубогриз.

"В нас з початку повномасштабного агресії НБУ зробив гарну річ - він визнав неплатоспроможними і одразу ліквідував два банки з російськими державними власниками - Сбєрбанк та Промінвестбанк, але він лишив два банки, які мають російських власників, але не державних - Forward та Альфа-банк, тому що ми воюємо з Росією, як з державою, ми не воюємо з звичайними росіянами, якась така логіка була", - сказав він.

Дуброгриз звуважив, що весь великий російський бізнес пов'язаний з владою.

"Ми бачимо, що це банки великого російського бізнесу - він тому і існує, тому, що зміг навести якісь контакти з путінським режимом, тому він і є великий та російський. Зараз справи, які СБУ та БЕБ відкриває проти власників цих банків, вони підтверджують істину, що в Росії немає бізнесу. який не пов'язаний із режимом", - додав аналітик.

На його думку, ліквідація таких банків не вплине на фінансову систему України.

"Клієнти голосують ногами. Ми бачимо, що з цих банків клієнти забирають кошти, тому що знають, хто їх власники - це натуральний процес. На систему, як таку, вивід чи якісь негаразди в тому чи іншому банку якогось визначного впливу взагалі не матимуть", - підсумував Дубогриз.