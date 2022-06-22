Про це повідомляє сайт з пошуку роботи Jooble.

Новий додаток Jooble Job Search працюватиме на платформах iOS та Android. "Стягуватиме" вакансії з-понад 140 тисяч ресурсів із 69 країн світу.

Користувач зможе шукати працю одночасно за кількома спеціальностями та регіонами, а також знайомитися з пропозиціями віддаленої роботи.

У програмі можна буде налаштувати сповіщення і щодня отримувати оновлення з новими кар'єрними можливостями.

Переглянувши вакансію, користувач зможе відразу на неї відгукнутися (безпосередньо з програми). Якщо ж захоче зробити це з іншого пристрою, допоможе функція посилання на вакансію в месенджери.

Розробники поступово доповнюватимуть сервіс новими функціями для більш комфортного користування.