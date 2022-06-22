Українці зможуть швидше знайти роботу в 69 країнах світу: запрацював ще один спеціальний застосунок
Запрацював спеціальний мобільний застосунок Jooble Job Search, який допомагатиме українцям у пошуках роботи. Наразі додаток працює в тестовому режимі
Про це повідомляє сайт з пошуку роботи Jooble.
Новий додаток Jooble Job Search працюватиме на платформах iOS та Android. "Стягуватиме" вакансії з-понад 140 тисяч ресурсів із 69 країн світу.
Користувач зможе шукати працю одночасно за кількома спеціальностями та регіонами, а також знайомитися з пропозиціями віддаленої роботи.
У програмі можна буде налаштувати сповіщення і щодня отримувати оновлення з новими кар'єрними можливостями.
Переглянувши вакансію, користувач зможе відразу на неї відгукнутися (безпосередньо з програми). Якщо ж захоче зробити це з іншого пристрою, допоможе функція посилання на вакансію в месенджери.
Розробники поступово доповнюватимуть сервіс новими функціями для більш комфортного користування.
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