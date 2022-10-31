Про це Кудрицький повідомив в ефірі телемарафону, передає Еспресо.

"Нашій енергосистемі треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції та пошкоджені електростанції", - заявив голова Укренерго.

Кудрицький рекомендує українцям мати запас води, заряджені повербанки, мобільні телефони, батарейки та ліхтарі, аби з відносним комфортом провести кілька годин без світла.

Посадовець наголошує, що для заощадження необхідно:

вимикати світло в порожніх кімнатах

вмикати один енергомісткий прилад одночасно

користуватися праскою, пральною машиною та сушаркою після 23:00

Укренерго обмежував постачання електроенергії 27 та 28 жовтня користувачам з усієї України.

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