Українцям доведеться заощаджувати електроенергію протягом всього опалювального сезону, - Кудрицький
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький стверджує, що економія споживання електрики буде необхідною під час всього опалювального сезону
Про це Кудрицький повідомив в ефірі телемарафону, передає Еспресо.
"Нашій енергосистемі треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції та пошкоджені електростанції", - заявив голова Укренерго.
Кудрицький рекомендує українцям мати запас води, заряджені повербанки, мобільні телефони, батарейки та ліхтарі, аби з відносним комфортом провести кілька годин без світла.
Посадовець наголошує, що для заощадження необхідно:
- вимикати світло в порожніх кімнатах
- вмикати один енергомісткий прилад одночасно
- користуватися праскою, пральною машиною та сушаркою після 23:00
Укренерго обмежував постачання електроенергії 27 та 28 жовтня користувачам з усієї України.
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