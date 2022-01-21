Українцям незабаром представлять план дій у разі розширення агресії з боку РФ, - Веніславський

Про це Веніславський сказав в інтерв'ю Укрінформу.



"Звичайно, розробляються план інформування й алгоритми дій громадян у таких загрозливих ситуаціях. На жаль, від початку агресії до нещодавнього минулого сценарії та алгоритми поведінки мирного населення в разі розширення агресії не були напрацьовані. Зараз вони напрацьовуються. У цьому напрямі триває абсолютно системна робота. Я думаю, що найближчим часом всі громадяни побачать ці алгоритми дій", - зазначив депутат.



Веніславський додав, що у жовтні минулого 2021 року в Україні затвердили План оборони країни. Він є таємним і надає інструкції органам державної влади та військовим формуванням, як відбивати певні загрози.



Депутат запевнив, що влада готова до можливого негативного розвитку подій в Україні.



"Будь-яка ситуація матиме адекватне реагування з боку Збройних Сил і загалом сектору безпеки й оборони України, у першу чергу, військово-політичного керівництва", - наголосив Веніславський.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку російської ескалації Харків може бути окупований.

Харківський мер Ігор Терехов просить мешканців Харкова зберігати спокій на тлі відомостей про можливу окупацію міста Росією.



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