Українцям незабаром представлять план дій у разі розширення агресії з боку РФ, - Веніславський
Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський повідомив, що зараз в Україні розробляють план інформування й алгоритми дій у разі поширення російської агресії, незабаром його представлять українцям
Про це Веніславський сказав в інтерв'ю Укрінформу.
"Звичайно, розробляються план інформування й алгоритми дій громадян у таких загрозливих ситуаціях. На жаль, від початку агресії до нещодавнього минулого сценарії та алгоритми поведінки мирного населення в разі розширення агресії не були напрацьовані. Зараз вони напрацьовуються. У цьому напрямі триває абсолютно системна робота. Я думаю, що найближчим часом всі громадяни побачать ці алгоритми дій", - зазначив депутат.
Веніславський додав, що у жовтні минулого 2021 року в Україні затвердили План оборони країни. Він є таємним і надає інструкції органам державної влади та військовим формуванням, як відбивати певні загрози.
Депутат запевнив, що влада готова до можливого негативного розвитку подій в Україні.
"Будь-яка ситуація матиме адекватне реагування з боку Збройних Сил і загалом сектору безпеки й оборони України, у першу чергу, військово-політичного керівництва", - наголосив Веніславський.
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