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Українцям незабаром представлять план дій у разі розширення агресії з боку РФ, - Веніславський

21 січня, 2022 п'ятниця
19:03
Суспільство Федір Веніславський

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський повідомив, що зараз в Україні розробляють план інформування й алгоритми дій у разі поширення російської агресії, незабаром його представлять українцям

Про це Веніславський сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Звичайно, розробляються план інформування й алгоритми дій громадян у таких загрозливих ситуаціях. На жаль, від початку агресії до нещодавнього минулого сценарії та алгоритми поведінки мирного населення в разі розширення агресії не були напрацьовані. Зараз вони напрацьовуються. У цьому напрямі триває абсолютно системна робота. Я думаю, що найближчим часом всі громадяни побачать ці алгоритми дій", - зазначив депутат.

Веніславський додав, що у жовтні минулого 2021 року в Україні затвердили План оборони країни. Він є таємним і надає інструкції органам державної влади та військовим формуванням, як відбивати певні загрози. 

Депутат запевнив, що влада готова до можливого негативного розвитку подій в Україні.

"Будь-яка ситуація матиме адекватне реагування з боку Збройних Сил і загалом сектору безпеки й оборони України, у першу чергу, військово-політичного керівництва", - наголосив Веніславський.
 


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Новини
безпека
оборона
війна з Росією
російська агресія
Федір Веніславський
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