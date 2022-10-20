Україну 21 жовтня чекають можливі тимчасові обмеження енергоспоживання

Про це повідомили в Укренерго.

"В яких областях - повідомимо завтра зранку. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте на сайті ваших операторів системи розподілу електроенергії", - написали в Укренерго і подякували за розуміння і співпрацю сьогодні.

Нагадаємо, Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Харківщині, Сумщині та Полтавщині

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