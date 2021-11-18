"Укрексімбанк" перевіряє видачу кредиту, яку розслідували журналісти "Схем"
Наглядова рада "Укрексімбанку" заявила про перевірку кредитної угоди, згідно з якою компанії бізнесмена, що сплачує податки угрупованню "ДНР", отримали $60 млн під заставу столичного ТРЦ Sky Mall
Про це повідомила голова Наглядової ради АТ "Укрексімбанк" Оляна Гордієнко на запит журналістів "Схем".
Як зазначає видання, справу укладення цього кредиту розслідували журналісти "Схем" і саме на питання про нього агресивно відреагував тодішній Голова правління банку Євген Мецгер.
Після публікації розслідування Наглядова рада банку ініціювала аудит кредитної угоди і залучила для цього внутрішній комітет із питань ризиків та незалежних експертів.
"У зв’язку із суспільним резонансом та необхідністю всебічного дослідження укладення відповідної угоди, наразі проводиться поглиблене вивчення цієї транзакції із залученням Комітету Наглядової ради з питань ризиків та незалежних експертів…Остаточна оцінка подій буде надана Наглядовою радою після завершення повноцінного аналізу обставин укладення кредитної угоди та видачі коштів (у тому числі отримання висновку незалежних експертів)", - йдеться в документі.
За інформацією "Схем", Наглядова рада 18 листопада заслухає попередні результати внутрішнього аудиту банку стосовно дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів під час видачі кредиту.
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