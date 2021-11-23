Укрексімбанк продає право вимоги за кредитом на будівництво зернового терміналу в порту "Очаків"

В пулі активів на продаж одним з найбільш недорогих та інвестиційно привабливих лотів є права вимоги за кредитним договором, забезпеченим іпотекою зернового терміналу в морському порту "Очаків". Першу чергу терміналу, яка складається в тому числі з трьох силосів загальною потужністю зберігання до 20 тис. тон зерна, введено в експлуатацію. Для другої черги потужністю до 30 тис. тон виконані проектувальні та підготовчі роботи на відведених ділянках. Комплекс оснащено сучасним обладнанням провідних світових виробників для приймання, зберігання та перевалки зернових культур, технологічні процеси автоматизовані. Доставка вантажів в порт може здійснюватися автомобільним, залізничним та водним транспортом.

Комплекс має високий економічний та технологічний потенціал подальшого збільшення потужностей зберігання та перевалки. Інтенсивний розвиток річкової логістики, який очікується вже у найближчі роки, здатний в рази збільшити обсяги вантажних перевезень зернових у районах річки Дніпро. Наявність вільних прилеглих ділянок дозволяє за необхідності розширити термінал, а також існує можливість будівництва глибоководного причалу і поглиблення акваторії для приймання суден більшого класу.

Управління комплексом може здійснюватися як окремо, так і в складі вертикально-орієнтованого холдингу. Наявність власного терміналу як однієї з виробничих ланок може дати синергію для експорто-орієнтованого агробізнесу. Зокрема, сприяти зниженню собівартості сільгосппродукції з урахуванням доставки кінцевому покупцю, забезпеченню першочерговості та оптимальних строків обробки власних вантажів для зниження логістичних ризиків.

Торги за лотом зі стартовою ціною 36,7 мільйони гривень заплановано на 13 грудня 2021 р.

Також у системі Open Market (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) Укрексімбанком виставлено на продаж великий перелік прав вимоги за іншими кредитними договорами, укладеними з юридичними особами, які перебувають у стані банкрутства та ліквідації. Забезпеченням за договорами є промислова, комерційна та житлова нерухомість, виробничі комплекси, земельні ділянки, технологічні лінії та інше обладнання, товари в обороті та переробці, автомобільна та сільгосптехніка, право інтелектуальної власності на торговельні марки тощо.