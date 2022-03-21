Укренерго: Користуйтеся світлом, як завжди. Наша генерація виробляє достатньо електроенергії

Про це повідомило Укренерго.

"Рівень споживання електроенергії стабільний. Всі види електростанцій працюють в мережі за командами диспетчерського центру НЕК "Укренерго", - йдеться в повідомленні.

"Нагадаємо, що коли ви у безпеці, користуйтеся світлом та електроприладами, як завжди. Наразі наша генерація виробляє достатньо електроенергії, щоб забезпечити населення, військових, лікарні, комунальні підприємства та інших споживачів", - наголосили в Укренерго.

Компанія відзначає, що попри всі перешкоди українська енергосистема впевнено працює синхронно з ENTSO-E. Частота в мережі незмінно тримається на рівні 50 Гц.

"Енергетична інфраструктура цілодобово обслуговується нашими енергетиками, щодня відновлюється те, що зруйнував ворог. Ремонтники Укренерго сьогодні відновили високовольтну лінію 330 кВ, а працівники обленерго повернули світло понад 190 тисячам споживачів у Харківській, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Донецькій областях", - додали в Укренерго.

Нагадаємо, окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильскій АЕС, яка напередодні була відремонтована фахівцями Укренерго.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb