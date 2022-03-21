Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Новини Укренерго: Користуйтеся світлом, як завжди. Наша генерація виробляє достатньо електроенергії

Укренерго: Користуйтеся світлом, як завжди. Наша генерація виробляє достатньо електроенергії

21 березня, 2022 понедiлок
06:37
Новини Укренерго

Українська енергосистема в умовах війни працює стабільно.

Про це повідомило Укренерго.

"Рівень споживання електроенергії стабільний.  Всі види електростанцій працюють в мережі за командами диспетчерського центру НЕК "Укренерго", - йдеться в повідомленні.

"Нагадаємо, що коли ви у безпеці, користуйтеся світлом та електроприладами, як завжди. Наразі наша генерація виробляє достатньо електроенергії, щоб забезпечити населення, військових, лікарні, комунальні підприємства та інших споживачів", - наголосили в Укренерго. 

Компанія відзначає, що попри всі перешкоди українська енергосистема впевнено працює синхронно з ENTSO-E. Частота в мережі незмінно тримається на рівні 50 Гц. 

"Енергетична інфраструктура цілодобово обслуговується нашими енергетиками, щодня відновлюється те, що зруйнував ворог. Ремонтники Укренерго сьогодні відновили високовольтну лінію 330 кВ, а працівники обленерго повернули світло понад 190 тисячам споживачів у Харківській,  Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Донецькій  областях", - додали в Укренерго.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Путін
20 березня, 2022 неділя
Отруєння, хвороба, нещасний випадок: російська еліта розглядає сценарії усунення Путіна, - ГУР
20 березня, 2022 неділя
Зеленський: РНБО призупинила діяльність ОПЗЖ, "Партії Шарія" і ще 9 партій на час воєнного стану
20 березня, 2022 неділя
ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ Палія, - Сухопутні війська ЗСУ
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 березня
07:33
У Бердянську російські окупанти викрали кораблі із зерном, - голова Запорізької ОДА
07:15
Пропутінських республіканців у Конгресі одиниці, - сенатор США МакКоннелл
07:07
Миротворці ООН
США не виключають, що одна з країн НАТО відправить миротворців в Україну
05:51
Байден
Байден відвідає Польщу в рамках свого європейського турне
05:14
У Сумах стався витік аміаку на Хімпромі
04:59
Білоруські партизани зупиняють російські поїзди та нищать техніку окупантів – радник Тихановської
04:31
Внаслідок обстрілів у Києві – четверо загиблих, рятувальники продовжують гасити пожежі (ФОТО, ВІДЕО)
02:00
Повітряні Сили ЗСУ
За добу знищено 1 ворожий літак, 4 БпЛА та 2 крилаті ракети, - Повітряні сили ЗСУ
01:32
Словенія
Словенія поверне дипломатів у Київ
01:16
Київ, вибух
У ДСНС показали наслідки авіаудару по ТЦ в Києві
01:07
Херсон
Це подвиг, який надихає всіх нас, - Зеленський про мітинги на Херсонщині проти озброєних окупантів
00:53
Володимир Зеленський
Російські пропагандисти тепер мають пояснити своєму народ, як президент України, якого звинувачують у нацизмі, виступав у Кнесеті, - Зеленський
00:34
Зеленський
Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий, - Зеленський
00:24
Генштаб ЗСУ
В РФ готується підґрунтя для виправдання продовження війни та створення хибної уяви щодо ефективності санкцій, - Генштаб
00:20
Міла Куніс та Ештон Кутчер
Зірки Голлівуду Ештон Кутчер та Міла Куніс зібрали $35 млн для України. Зеленський подякував їм за допомогу
00:13
Одна людина загинула внаслідок авіаудару по ТЦ в Києві, - Кличко
2022, неділя
20 березня
23:57
Барселона, чемпіонат Іспанії
"Барселона" забила 4 м'ячі і знищила "Реал" в Ель-Класико
23:50
Китай, Росія, США
Китай спростовує інформацію про надання військової допомоги Росії - лише продукти та медикаменти
23:29
Київ, вибух
У Києві пролунали вибухи
23:22
Ірина Верещук
Спрацювало 4 гумкоридори із 7, евакуювали більше 7 тисяч людей – Верещук
23:10
Маріуполь
Міноборони РФ висунула ультиматум захисникам Маріуполя, шантажуючи гуманітарними коридорами
23:09
Кривий Ріг
У нас вистачає війська і зброї. Дуже сильна мотивація та патріотизм. Ми захищатимемо Україну до кінця, - мер Кривого Рогу заявив про готовність міста до оборони
22:54
УЗ Укрзалізниця евакуація
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 21 березня
22:44
ЗСУ
З 24 лютого по 18 березня команда "Повернись живим" зібрала для війська майже 2,3 млрд грн
22:42
поранена вагітна Маріуполь
Росія вдалась до обстрілів мирних мешканців через невдачі армії РФ в Україні, - Пентагон
22:34
білоруські військові
Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, - Данілов
22:18
ООС ЗСУ
Відбили 7 атак, знищили літак, вертоліт, 24 одиниці техніки та 170 "орків", - ООС
21:53
Борис Джонсон
Велика Британія посилить військову та економічну підтримку України
21:38
Джо Байден
Байден не планує візиту в Україну під час європейського турне, - речниця Білого дому
21:24
китай
Китай не постачає зброю РФ, - посол в США
21:13
ПриватБанк
Приватбанк вдруге продовжив термін регламентних робіт, розпочатих вчора
21:08
Росія завдала авіаудару по Житомирщині, постраждало троє людей
21:00
Ексклюзив
Значна маса людей покинула Київ в перші дні війни, - Васильєв
20:52
ЗРК С-400
США і Туреччина обговорюють можливість відправки в Україну С-400 в обмін на зняття санкцій, - ЗМІ
20:39
Три банки Білорусі відключили від SWIFT через санкції ЄС
20:26
У Чернігові окупанти розстріляли авто, яке везло людям воду. Двоє загиблих, - Суспільне
20:23
Ексклюзив
Ростислав Павленко
Є ймовірність, що Ізраїль встановив обмеження щодо України через можливість провокацій з боку Росії – нардеп Ростислав Павленко
20:10
На Київщині затримали російського кулеметника, - поліція
20:08
"Сільпо" зачиняє 34 супермаркети в Києві та кількох областях через військові дії
20:08
Ірина Венедіктова
Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV