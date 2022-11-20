Про це повідомлення НЕК "Укренерго".

Низка телеграм-каналів та ботів поширює фейкову інформацію про нібито створений телеграм-канал Укренерго для сповіщення про відключення світла. Укренерго не створювало жодних спеціальних каналів про відключення електроенергії, запевняють у НЕК.

"Це чергова брехня. Її мета – збурити людей, втомлених відключеннями електроенергії, які застосовуються як вимушений захід внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури ракетними ударами ворога. Інформацію про впровадження планових чи аварійних відключень в Україні ми щодня публікуємо на офіційній сторінці Укренерго у Facebook https://www.facebook.com/npcukrenergo та на офіційних телеграм каналі https://t.me/Ukrenergo", – повідомляють у компанії

Крім цього, в Укренерго зазначили, що НЕК не володіє інформацією, про відключення саме на вашій вулиці та будинку. Графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням https://bit.ly/3EGx3np. "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.

20 листопада Київська ОВА спростувала фейк про те, що Україна продовжує експорт електроенергії до ЄС.

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