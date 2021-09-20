Укренерго перейшло в управління Міністерства енергетики
НЕК "Укренерго" перейшло в управління Міністерства енергетики від Міністерства фінансів
Про це йдеться у повідомленні на сайті НЕК.
Згідно з повідомленням, Міненерго отримало статус керуючого рахунком Укренерго у цінних паперах. Так, держава в особі цього відомства стала власником 100% акцій держпідприємства.
- Нагадаємо, раніше НЕК "Укренерго" перебувало в управлінні Міністерства фінансів.
- Кабінет міністрів 29 липня передав Укренерго в управління Міністерства енергетики. Зазначалося, що передача держпідприємства сприятиме підвищенню ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи та інтеграції українського енергетичного ринку в європейський.
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