Укренерго: В енергосистемі України є значний дефіцит, однак перевищень лімітів поки не зафіксовано
Станом на 1 лютого споживання електроенергії в Україні залишається на рівні вівторка, перевищень лімітів і застосування аварійних відключень не зафіксовано
Про це повідомляє Укренерго.
За даними компанії, споживання електроенергії сьогодні - на рівні вівторка. Зберігається значний дефіцит потужності внаслідок масштабних пошкоджень електростанцій та високовольтних мереж системи передачі. Крім того, декілька блоків теплових електростанцій досі на ремонті. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
Усі обленерго отримали цілодобові ліміти споживання.
"Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення", - підкреслили в Укренерго.
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