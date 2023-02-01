Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, споживання електроенергії сьогодні - на рівні вівторка. Зберігається значний дефіцит потужності внаслідок масштабних пошкоджень електростанцій та високовольтних мереж системи передачі. Крім того, декілька блоків теплових електростанцій досі на ремонті. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Усі обленерго отримали цілодобові ліміти споживання.

"Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення", - підкреслили в Укренерго.

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