Укргазбанк збільшив ліміт на придбання валюти вдвічі

Відтепер ліміти на купівлю валюти збільшено - кожен клієнт Укргазбанку може придбати валюту в обсязі, що не перевищує 100 тис. грн в еквіваленті. Ці кошти відразу можна розмістити на "Валютному ЕКО-депозиті" у розділі "Послуги" — "Депозити".

Для відкриття валютного депозиту в додатку у клієнта мають бути відкриті гривневий та валютний рахунки в Укргазбанку. Валютний депозит можна відкрити навіть з кредитних коштів на поточному рахунку. Курс купівлі також відображається у додатку.

Ознайомитись з умовами "Валютного ЕКО-депозиту" можна на сайті банку.

Нагадаємо, скористатись послугою купівлі валюти для розміщення на депозиті можна не лише у додатку "ЕКО-банк Онлайн", але й у будь-якому відділенні Укргазбанку.