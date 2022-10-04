Укргазбанк збільшив ліміт на придбання валюти вдвічі
Клієнти Укргазбанку одними з перших могли купити валюту в мобільному додатку "ЕКО-банк Онлайн". Ще в серпні стало можливим придбати безготівкову валюту та одразу розмістити її на "Валютному ЕКО-депозиті", де українці розмістили вже більше 41 млн дол США та 3 млн євро. Про це йдеться на сайті фінустанови
Відтепер ліміти на купівлю валюти збільшено - кожен клієнт Укргазбанку може придбати валюту в обсязі, що не перевищує 100 тис. грн в еквіваленті. Ці кошти відразу можна розмістити на "Валютному ЕКО-депозиті" у розділі "Послуги" — "Депозити".
Для відкриття валютного депозиту в додатку у клієнта мають бути відкриті гривневий та валютний рахунки в Укргазбанку. Валютний депозит можна відкрити навіть з кредитних коштів на поточному рахунку. Курс купівлі також відображається у додатку.
Ознайомитись з умовами "Валютного ЕКО-депозиту" можна на сайті банку.
Нагадаємо, скористатись послугою купівлі валюти для розміщення на депозиті можна не лише у додатку "ЕКО-банк Онлайн", але й у будь-якому відділенні Укргазбанку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 41.05
-
EUR
Купівля 38.74Продаж 39.99
- Актуальне
- Важливе