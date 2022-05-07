Укрпошта анонсувала запуск нової марки "Корабель ВСЬО"

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ну і останнє - ми вже готуємо запуск нової марки "Корабель ВСЬО" з купоном та зображенням першої "Корабель НА", щоб була закінчена серія", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Смілянський додав, що про дату виходу нової марки буде відомо наступного тижня.



"Про дату запуску оголосимо наступного тижня, бо нам спільно з ЗСУ та ВМС України треба уважно подивиться, хто де поки що плаває", - написав Смілянський.

Нагадаємо, з 7 травня "Укрпошта" почне продаж серії з 30 тисяч марок, присвячених "російському воєнному кораблю". Місце продажу марок анонсують о 10:00 на Facebook-сторінці Смілянського та "Укрпошти". Продаватимуть один блок (п’ять марок) одній людині.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb