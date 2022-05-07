English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Укрпошта анонсувала запуск нової марки "Корабель ВСЬО"

Укрпошта анонсувала запуск нової марки "Корабель ВСЬО"

7 травня, 2022 субота
09:07
Суспільство Укрпошта

Нова марка "Корабель ВСЬО" від Укрпошти матиме більший тираж та узгоджуватиметься з ЗСУ та ВМС

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ну і останнє - ми вже готуємо запуск нової марки "Корабель ВСЬО" з купоном та зображенням першої "Корабель НА", щоб була закінчена серія", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Смілянський додав, що про дату виходу нової марки буде відомо наступного тижня.

"Про дату запуску оголосимо наступного тижня, бо нам спільно з ЗСУ та ВМС України треба уважно подивиться, хто де поки що плаває", - написав Смілянський.

  • Нагадаємо, з 7 травня "Укрпошта" почне продаж серії з 30 тисяч марок, присвячених "російському воєнному кораблю". Місце продажу марок анонсують о 10:00 на Facebook-сторінці Смілянського та "Укрпошти". Продаватимуть один блок (п’ять марок) одній людині.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Економіка
Укрпошта
Ігор Смілянський
марка
Читайте також:
Дмитро Кулеба
6 травня, 2022 п'ятниця
"Путін 9 травня може оголосити щось велике": Кулеба закликав не перебільшувати значення дати, бо "кожного дня можливі зміни"
4 травня, 2022 середа
Без грошей, без документів, без звʼязку: зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих росіянами маріупольців
крейсер "Москва"
6 травня, 2022 п'ятниця
Потопити крейсер "Москва" українським військовим допомогли американські розвіддані, – The New York Times
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
7 травня
10:12
Скрін з відео
Відновили залізничне сполучення. В Ірпінь прибула перша електричка
10:11
Порошенко
Порошенко в інтерв'ю Independent закликав союзників накласти санкції на російський флот і заблокувати експорт "кривавої нафти"
10:06
G7 Країни Великої сімки
Володимир Зеленський 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7, - прессекретарка Білого дому Псакі
10:04
Микола Княжицький
Влада обурюється, що у Німеччині забороняють наші прапори, а сама відмовляється відзначати День перемоги над нацизмом 8 травня, - Княжицький
09:47
окупанти
Окупанти намагаються поширити дезінформацію, що нібито українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих військових із поля бою
09:39
Окупанти запустили дві ракети
Російські ракети влучили в інфраструктурний об'єкт у Карлівці на Полтавщині, - голова ОВА
09:31
Ексклюзив
ЗРК
На півдні ворог втратив ЗРК "ТОР", який був підготовлений для застосування на острові Зміїний, - ОК "Південь"
09:31
окупанти танк рф
СУ знищили танк Т-90М, який має покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації
09:28
Музей Сковороди, Харківщина, обстріл
Рашисти завдали ракетного удару по Харкову
08:50
Вибух, Гавана
У центрі столиці Куби стався потужний вибух, загинуло щонайменше 22 людини
08:32
Сєвєродонецьк, обстріли
Окупанти за добу зруйнували та пошкодили 36 будинків на Луганщині, у Сєвєродонецьку влучили у лікарню та гатять по "Азоту"
08:30
Австралія
Останній із 20 бронеавтомобілів "Bushmaster" вже відправлено в Україну, - посол Австралії в Україні Едвардс
08:23
Інтерв’ю
Лукаш Адамський
Польський совєтолог Лукаш Адамський: Байден набагато чесніший, ніж Рузвельт, який був під величезним впливом Сталіна
07:58
Прапор України на монументі радянським солдатам у Берліні
Це ляпас Україні: Посол у ФРН Мельник обурився через заборону влади Берліна на українську символіку 8-9 травня
07:31
Азовсталь
У спробах зупинити контрнаступ ЗСУ, росіяни підірвали три мости на Харківщині, у Маріуполі продовжується штурм "Азовсталі", - Генштаб
07:09
ЗСУ знищили склад із боєприпасами противника на Південному напрямку
06:57
Японія
Міністр оборони Японії пояснив, як реакція світу на агресію РФ проти України впливає на дії Китаю
06:25
Байден
Байден зажадав припинити витоки інформації про розвіддані, які США надають Україні, - NBC
06:14
Ненсі Пелосі
Ненсі Пелосі назвала Путіна боягузом
05:41
Швеція запроваджує посилений контроль кордону через загрозу безпеці
05:02
Абрамович
Абрамович продав "Челсі" за 2,5 млрд фунтів стерлінгів
04:28
знищений Урал окупантів
25 бригада показала, як знищувала ворожий Урал з боєприпасами
03:47
знищений музей Сковороди
Окупанти знищили музей Сковороди поблизу Харкова, одна людина поранена
03:26
хакери
США пропонують $15 млн винагороди за інформацію про російських хакерів-вимагачів
03:01
ЗСУ
21 окупант, 4 гаубиці та один Град: "Південь" про втрати ворога за 6 травня
02:29
Борис Джонсон
У Великій Британії партія Бориса Джонсона програла місцеві вибори
01:58
За добу ЗСУ знищили 14 ворожих Орланів
01:39
Джо Байден
Артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання: Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
01:16
Букмекери прогнозують перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022: імовірність 45%
00:50
Яхта Шахерезада
В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним
00:50
колаборант диверсант
В Україні до 9 травня можуть активізуватися російські диверсанти, – МВС
00:34
знищена автівка
На Харківщині окупанти обстріляли колону з 15 автомобілів із цивільними: є загиблі
00:17
окупант орк
Загарбники готують провокації у Мелітополі на 9 травня, аби потім звинуватити ЗСУ, - мер
00:11
гаубиці М777
Сотні українських військових опановують сучасну західну військову техніку, зокрема гаубиці M777, системи ППО Q-64 та бронетранспортери М-113, - Пентагон
2022, п'ятниця
6 травня
23:49
Інфографіка
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 6-11 травня
23:34
Артем Мілевський
Якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо реальнішу історію, - Мілевський відповів Астаф'євій, яка волонтерить і звинуватила футболіста в нахабності
23:31
Радбез ООН
Радбез ООН вперше з 24 лютого ухвалив заяву про "мир та безпеку" в Україні – висловив "глибоку стурбованість"
23:29
Володимир Зеленський
Прошу українців, особливо цими днями, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це ваше життя, - Зеленський
23:15
Дрон Switchblades
Укладено угоду на закупівлю для України безпілотників Switchblade на суму $17,8 млн, - Пентагон
23:02
Зеленський: переговори з РФ стануть неможливими, якщо окупанти знищать українських військових і цивільних на Азовсталі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV