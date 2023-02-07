Укрпошти починає обмін ламп розжарювання на LED-лампи в містах та селищах
Після великих міст, від 7 лютого обміняти лампи розжарювання на нові LED-лампи можна у відділеннях Укрпошти також в містах та селищах міського типу по всій країні
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
"Від 7 лютого програма ЄС та Уряду по заміні ламп розжарювання на енергоощадні реалізується додатково ще у понад 1300 міських відділеннях Укрпошти (без урахування майже 900 відділень в обласних центрах, де лампи можна обміняти з 30 січня). Обмін розпочнеться в усіх областях, окрім Дніпропетровської та Донецької. Вони долучаються до програми 9 лютого", - йдеться у повідомленні.
В Укрпошті зазначають, що додатково до 4 млн ламп, які отримали обласні центри, ще близько 6 млн LED-ламп буде розподілено по решті міст та смт. А вже до кінця лютого, завдяки пересувним відділенням Укрпошти, лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні.
"Станом на 7 лютого українці обміняли вже 1,5 млн старих ламп на нові. Наразі саме столиця лідирує з обміну ламп. Так кияни обміняли вже понад 244 тис. ламп. Далі йдуть Дніпро – 133 тис., Львів – 97 тис., Харків – 94 тис., а також до міст-лідерів приєднались Запоріжжя та Черкащина, в яких на цей момент зафіксовано вже 90 та 92 тис. обміняних ламп, відповідно", - повідомляє поштовий оператор.
- Нагадаємо, з 30 січня українці можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп. Проєкт стартував в обласних центрах та у великих містах нашої країни – Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему.
- Лампи розжарювання, зібрані в українців, підуть на перероблення.
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