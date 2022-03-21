Укртелеком відновив інтернет на Херсонщині
Компанія "Укртелеком" відновила надання послуг інтернету у Херсоні та області
Про це передає Держспецзв'язку.
Наразі інтернет працює у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської областей. Також фахівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де не вдалося закінчити ремонтні роботи 20 березня.
Увечері, 21 березня, компанії вдалося відновити зв'язок в окупованому Херсоні та області. Користувачі можуть знову користуватися інтернетом.
Зранку Укртелеком відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Увечері фахівці відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.
Раніше окупанти штурмували місто і там пропав зв'язок та інтернет.
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