Укртелеком відновив інтернет на Херсонщині

Про це передає Держспецзв'язку.



Наразі інтернет працює у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської областей. Також фахівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де не вдалося закінчити ремонтні роботи 20 березня.

Увечері, 21 березня, компанії вдалося відновити зв'язок в окупованому Херсоні та області. Користувачі можуть знову користуватися інтернетом.



Зранку Укртелеком відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Увечері фахівці відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.



Раніше окупанти штурмували місто і там пропав зв'язок та інтернет.



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