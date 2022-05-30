Укрзалізниця призначила на 30 травня один додатковий евакуаційний рейс
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на понеділок, 30 травня. Він відправиться із Покровська
Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.
Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.
Як зазначають в УЗ, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.
- Укрзалізниця з 1 червня відновлює маршрут потяга Львів-Чернівці.
- УЗ даруватиме пасажирам потяга "Стефанія" рожеву панамку з автографом лідера гурту Kalush. Працівники символічно обрали номер вагона, а місце, де чекатиме головний убір, обрав музикант.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе