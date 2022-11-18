Ультиматуму Маска призвів до масового звільнення співробітників Twitter

Про це повідомляє Reuters.

В опитуванні Blind, яке перевіряє співробітників за їхніми робочими адресами електронної пошти та дозволяє їм анонімно ділитися інформацією, 42% із 180 осіб обрали відповідь звільнення з компанії. Чверть заявили, що вирішили залишитись "неохоче", і лише 7% учасників опитування заявили, що натиснули "так".

Маск зустрічався з деякими провідними співробітниками, щоб спробувати переконати їх залишитися, сказали один нинішній працівників і співробітник, який нещодавно звільнився, який підтримує зв'язок з колегами у Twitter.

Хоча незрозуміло, скільки співробітників вирішили залишитися, цифри наголошують на небажанні деяких співробітників залишатися в компанії, де Маск поспішив звільнити половину своїх співробітників, включаючи вище керівництво, і безжально змінює культуру, спираючись на довгий робочий день та інтенсивний темп.

За словами двох джерел, компанія повідомила співробітників, що закриє свої офіси та обмежить доступ до перепусток до понеділка. Одне з джерел повідомило, що працівники служби безпеки почали виганяти співробітників з офісу у четвер увечері.

Маск пізно ввечері в четвер написав у Twitter, що його не турбує звільнення, оскільки "найкращі люди залишаються". Власник-мільярдер на тлі потоку відставок також додав, що Twitter досяг рекордного рівня використання.

"І ми тільки-но досягли ще одного рекордно високого рівня використання Twitter", написав він, не вдаючись у подробиці.

Серед інженерів, які звільняються, відповідальних за виправлення помилок і запобігання перебоям в обслуговуванні, що викликає питання про стабільність платформи на тлі втрати співробітників.

Рано вранці в середу, 16 листопада, Маск відправив електронний лист співробітникам Twitter, в якому йшлося: "У майбутньому, щоб створити проривний Twitter 2.0 і досягти успіху в світі з зростаючою конкуренцією, нам потрібно буде бути надзвичайно хардкорними". В електронному листі співробітникам пропонувалося натиснути так, якщо вони хочуть залишитися. Ті, хто не відповість до кінця робочого дня в четвер, вважатимуться звільненими і отримають вихідну допомогу, йдеться в електронному листі.

27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.

28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.

Згодом Маск заборонив співробітникам Twitter працювати дистанційно.

11 листопада новий власник Twitter Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії.

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