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Ультиматуму Маска призвів до масового звільнення співробітників Twitter

18 листопада, 2022 п'ятниця
09:26
Технології Ілон Маск

Сотні співробітників Twitter залишають компанію після ультиматуму нового власника Ілона Маска про те, що вони повинні або погодитися на "довгі години з високою інтенсивністю" або звільниться

Про це повідомляє Reuters.

В опитуванні Blind, яке перевіряє співробітників за їхніми робочими адресами електронної пошти та дозволяє їм анонімно ділитися інформацією, 42% із 180 осіб обрали відповідь звільнення з компанії. Чверть заявили, що вирішили залишитись "неохоче", і лише 7% учасників опитування заявили, що натиснули "так".

Маск зустрічався з деякими провідними співробітниками, щоб спробувати переконати їх залишитися, сказали один нинішній працівників і співробітник, який нещодавно звільнився, який підтримує зв'язок з колегами у Twitter.

Хоча незрозуміло, скільки співробітників вирішили залишитися, цифри наголошують на небажанні деяких співробітників залишатися в компанії, де Маск поспішив звільнити половину своїх співробітників, включаючи вище керівництво, і безжально змінює культуру, спираючись на довгий робочий день та інтенсивний темп.

За словами двох джерел, компанія повідомила співробітників, що закриє свої офіси та обмежить доступ до перепусток до понеділка. Одне з джерел повідомило, що працівники служби безпеки почали виганяти співробітників з офісу у четвер увечері.

Маск пізно ввечері в четвер написав у Twitter, що його не турбує звільнення, оскільки "найкращі люди залишаються". Власник-мільярдер на тлі потоку відставок також додав, що Twitter досяг рекордного рівня використання.

"І ми тільки-но досягли ще одного рекордно високого рівня використання Twitter", написав він, не вдаючись у подробиці.

Серед інженерів, які звільняються, відповідальних за виправлення помилок і запобігання перебоям в обслуговуванні, що викликає питання про стабільність платформи на тлі втрати співробітників.

Рано вранці в середу, 16 листопада, Маск відправив електронний лист співробітникам Twitter, в якому йшлося: "У майбутньому, щоб створити проривний Twitter 2.0 і досягти успіху в світі з зростаючою конкуренцією, нам потрібно буде бути надзвичайно хардкорними". В електронному листі співробітникам пропонувалося натиснути так, якщо вони хочуть залишитися. Ті, хто не відповість до кінця робочого дня в четвер, вважатимуться звільненими і отримають вихідну допомогу, йдеться в електронному листі.

  • 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.
  • 28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.
  • Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.
  • Згодом Маск заборонив співробітникам Twitter працювати дистанційно.  
  • 11 листопада новий власник Twitter Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії. 

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Світ
Ілон Маск
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