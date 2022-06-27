Умовний термін за Z. У Росії є перший засуджений за "дискредитацію армії"

Про це повідомляє Медуза посиланням на Центр захисту прав людини "Меморіал".

За версією слідства, у березні Жамбеков попросив свою 12-річну доньку зняти георгіївську стрічку, наклеєну у вигляді літери Z з авто на одній зі стоянок Нальчика. Власницею машини виявилася співробітниця поліції.

У середині квітня з Жамбековим зв'язалися працівники правоохоронних органів. Вони повідомили, що мають відеозапис інциденту і викликали його у поліцейський відділок.за словами Жамбекова, там його чекали 16 співробітників поліції і центру "Е".

На чоловіка склали протокол про непідкорення поліцейському, суд арештував його на п'ять діб. Поки Жамбеков відбував покарання, проти нього порушили кримінальну справу про дискредитацію армії і втягнення неповнолітньої у скоєння злочину.

Сторона звинувачення просила покарання у вигляді двох років колонії та штрафу у розмірі 100 тис. рублів. Та суд не став призначати Жамбекову реальний термін і зменшив розмір штрафу.

За даними правозахисного проєкту "ОВД-Инфо", це перший вирок по статті про дискредитацію збройних сил Росії, яку додали до кримінального кодексу після вторгнення в Україну. Всього кримінальні справи за цією статтею порушили проти шести людей у п'яти регіонах Росії.

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