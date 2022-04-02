Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 зазнали поранень, – ювенальні прокурори

Про це повідомляють ювенальні прокурори.



"Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей", – зазначають у повідомленні.



Найбільше постраждало дітей у Київській – 75, Донецькій – 71, Харківській – 56, Чернігівській – 46, Миколаївській – 31, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях та 16 дітей у столиці.



"Орієнтовно 18-20 березня збройні сили РФ здійснили обстріл артилерією цивільних автомобілів на автодорозі в Чернігівській області внаслідок чого загинуло 13 осіб, двоє з яких – діти. 26 березня отримали поранення троє дітей внаслідок обстрілу м. Маріуполя. 31 березня внаслідок артилерійського обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області поранено дитину", – розповідають у прокуратурі.

Росіяни використовують українських дітей в якості живого щита при переміщенні техніки. Подібні випадки фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.