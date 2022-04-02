English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 зазнали поранень, – ювенальні прокурори

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 зазнали поранень, – ювенальні прокурори

2 квітня, 2022 субота
09:24
війна з Росією діти війна

Станом на 2 квітня понад 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. З них 158 загинуло та понад 254 поранено

Про це повідомляють ювенальні прокурори. 

"Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей", – зазначають у повідомленні. 

Найбільше постраждало дітей у Київській – 75, Донецькій – 71, Харківській – 56, Чернігівській – 46, Миколаївській – 31, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях та 16 дітей у столиці. 

"Орієнтовно 18-20 березня збройні сили РФ здійснили обстріл артилерією цивільних автомобілів на автодорозі в Чернігівській області внаслідок чого загинуло 13 осіб, двоє з яких – діти. 26 березня отримали поранення троє дітей внаслідок обстрілу м. Маріуполя. 31 березня внаслідок артилерійського обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області поранено дитину", – розповідають у прокуратурі. 

  • Росіяни використовують українських дітей в якості живого щита при переміщенні техніки. Подібні випадки фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

діти
російська агресія
окупанти
загиблі діти
війна новини
Читайте також:
Дрон Switchblades
31 березня, 2022 четвер
100 дронів Switchblades і ракети земля-повітря. У Пентагоні розповіли про постачання в Україну нової зброї
київ обстріл ЗСУ
1 квітня, 2022 п'ятниця
Здобута історична перемога ЗСУ над російською армією у битві за Київ, - Бутусов
винищувач F-15
1 квітня, 2022 п'ятниця
Актор Шон Пен закликав заможних людей купити для України дві ескадрильї винищувачів F-15
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.36
    Продаж 32.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
2 квітня
10:21
Олексій Арестович
ЗСУ до кінця тижня можуть звільнити Київщину та вийти до кордону з Білоруссю, - Арестович
10:06
На Чернігівщині Сили спротиву захопили трофейну російську бронетехніку, - Генштаб ЗСУ
09:59
Німеччина розглядає можливість купівлі ППО у США та Ізраїля
09:54
ЗСУ
Українські військові атакують відступаючі російські сили біля Києва, – Міноборони Великої Британії
09:52
ЗСУ вперше збили російські транспортно-бойові гелікоптери Мі-8 із ПТРК "Корсар"
09:47
Ексклюзив
пожежа
"Для Полтавщини ранок не добрий, окупанти обстріляли Кременчук та Полтаву ракетами": голова полтавської ОВА
09:34
Під час повномасштабної війни проти України росіяни пошкодили 869 закладів освіти, із яких 83 зруйнували повністю, - ювенальні прокурори
09:30
Ексклюзив
Сєвєродонецьк
Ситуація в Сєвєродонецьку покращилася: у будинки частково повертається постачання газу й електроенергії, відкриваються маленькі магазини, - журналістка
09:28
Ексклюзив
Молдова
Молдова не може приєднатись до санкціїй проти РФ, оскільки є економічно залежною від російського газу, - Несходовський
09:18
США скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети, щоб уникнути ядерної ескалації з РФ
09:12
Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині й поранили двох людей, - ОВА
08:57
Anonymous
Anonymous зламали 15 Гб даних РПЦ
08:51
Ексклюзив
Дізнавайтесь на сайті Don't fund war, хто залишається на російському ринку, та бойкотуйте їхні товари, — засновник ресурсу
08:43
Ексклюзив
прапор Росії
Росіяни на Херсонщині перейшли до нового етапу: намагаються створювати окупаційні адміністрації, - українець про ситуацію на Півдні
08:41
Микола Княжицький
Княжицький: "Ідея про те, що Путін зупиниться, абсолютно хибна"
08:33
Українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно"
08:20
Кам'янець-Подільський замок
Кам'янець-Подільский став побратимом канадського міста Брантфорд
08:04
УЗ Укрзалізниця евакуація
З Луганщини та Донеччини 2 квітня запустять три евакуаційні рейси, - Гайдай
07:48
На Луганщині за добу росіяни обстріляли 31 об'єкт, зокрема 27 житлових будинків, - Гайдай
07:32
На Луганщині окупанти за тиждень втратили близько 800 військових, а до лікарні Алчевська з Попасної надійшло приблизно 30 поранених кадирівців, - Генштаб ЗСУ
07:04
НАТО УКРАЇНА
Якби ми приєдналися до НАТО, то зробили б Альянс набагато сильнішим, - Зеленський
06:54
Олександр Мамай
Росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку, - мер Полтави
06:45
Wizz Air
Угорський лоукостер Wizz Air відмовився від ідеї відкривати рейси у Росію цього літа
06:39
Канада планує запровадити нові санкції проти РФ через її війну проти України
06:27
Австрія
Росія зробила величезну помилку, її керівництво відповість за всі злочини в Україні, - МЗС Австрії
06:21
Словаччина Україна
Словаччина допомагатиме провайдерам, які планують транслювати українські канали
05:56
біженці
Чимало біженців, яких силоміць вивезли до Росії, втікають у Естонію, - ЗМІ
05:33
Санкції проти Росії
Німеччина розглядає можливість висилки російських дипломатів через підозру у шпигунстві, - ЗМІ
05:10
фейк
Центр протидії дезінформації РНБО розповів про російські фейки, що поширювались 1 квітня
04:46
Пентагон
США готують для України новий пакет військової допомоги на $300 млн
04:23
Мая Санду
Наші дії менше нашкодять Росії, аніж самій Молдові, - Мая Санду розповіла чому Кишинів не приєднується до санкцій проти РФ
04:00
Дмитро Пєсков
У Кремлі визнали, що британські санкції руйнують російську схему оплати за газ
03:28
ЧАЕС під окупацією
Напад на ядерний об’єкт суперечить міжнародному праву і Росія має розуміти це, - глава МАГАТЕ
03:09
призовники
Це гарантована участь у війні і смерть. Зеленський закликав росіян та кримчан саботувати весняний призов у РФ
02:48
Пожежа на нафтобазі Бєлгорода
Знищення нафтобази у Бєлгороді викличе нестачу пального для російські війська на Харківському напрямку, - розвідка Великої Британії
02:30
окупанти Маріуполь
Україна домовляється з Туреччиною про допомогу в евакуації з Маріуполя, - Зеленський
02:14
ППО ЗСУ
Під час вечірнього обстрілу Одещини частину ракет знищила українська ППО, - ОК "Південь"
01:53
Володимир Зеленський
Зеленський порадив колаборантам та гауляйтерам готуватись до суду або виробляти прописку у Ростові
01:40
Кривий Ріг
Російські війська обстріляли з "Градів" околицю Кривого Рогу
01:24
Всі ми хочемо миру, але попереду ще складні битви, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV