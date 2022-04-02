Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 зазнали поранень, – ювенальні прокурори
Станом на 2 квітня понад 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. З них 158 загинуло та понад 254 поранено
Про це повідомляють ювенальні прокурори.
"Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей", – зазначають у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Київській – 75, Донецькій – 71, Харківській – 56, Чернігівській – 46, Миколаївській – 31, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях та 16 дітей у столиці.
"Орієнтовно 18-20 березня збройні сили РФ здійснили обстріл артилерією цивільних автомобілів на автодорозі в Чернігівській області внаслідок чого загинуло 13 осіб, двоє з яких – діти. 26 березня отримали поранення троє дітей внаслідок обстрілу м. Маріуполя. 31 березня внаслідок артилерійського обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області поранено дитину", – розповідають у прокуратурі.
- Росіяни використовують українських дітей в якості живого щита при переміщенні техніки. Подібні випадки фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе