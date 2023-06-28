Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Унаслідок дронової атаки в ніч на 28 червня влучань в об'єкти генерації не зафіксовано.

Однак через обстріли прифронтових і прикордонних регіонів без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській і Запорізькій областях. У Донецькій області без світла були 17 населених пунктів.

"Унаслідок попередніх обстрілів також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській і Чернігівській областях", - додали в Міненерго.

Наразі генерація повністю покриває потреби споживачів, дефіциту немає. Експорт та імпорт електроенергії також відсутні.