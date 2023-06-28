Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено частину споживачів у 7 областях України
Унаслідок російських обстрілів знеструмлено частину споживачів у семи областях України. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Унаслідок дронової атаки в ніч на 28 червня влучань в об'єкти генерації не зафіксовано.
Однак через обстріли прифронтових і прикордонних регіонів без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській і Запорізькій областях. У Донецькій області без світла були 17 населених пунктів.
"Унаслідок попередніх обстрілів також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській і Чернігівській областях", - додали в Міненерго.
Наразі генерація повністю покриває потреби споживачів, дефіциту немає. Експорт та імпорт електроенергії також відсутні.
- У ніч на 28 червня ППО збила над Україною шість "шахедів".
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