Уночі на 27 червня російські окупанти вдарили ракетою по харківській школі
Російська ракета потрапила у шкільне подвір'я. Ніхто не загинув
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Упродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, Чугуївський і Харківський райони області. Загалом за добу загинули 2 жінки, 5 мирних жителів поранені.
Зокрема, у Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще 2 людей травмовані. Снаряди влучали по господарських спорудах та пошкодили вуличний газогін. А в Харківському районі протягом доби через російські обстріли вибухові травми отримали ще троє цивільних.
- У Харкові російські снаряди влучили у кафе, бібліотеку і магазин, є загиблі й поранені
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