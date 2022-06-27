Уночі на 27 червня російські окупанти вдарили ракетою по харківській школі

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Упродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, Чугуївський і Харківський райони області. Загалом за добу загинули 2 жінки, 5 мирних жителів поранені.

Зокрема, у Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще 2 людей травмовані. Снаряди влучали по господарських спорудах та пошкодили вуличний газогін. А в Харківському районі протягом доби через російські обстріли вибухові травми отримали ще троє цивільних.

У Харкові російські снаряди влучили у кафе, бібліотеку і магазин, є загиблі й поранені

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb