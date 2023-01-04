Уночі в Ростовській області спрацювала ППО, - губернатор
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив про роботу ППО в регіоні, було прийнято рішення ліквідувати "об'єкт у формі шару, який вільно летів за вітром"
Про це губернатор Ростовської області Василь Голубєв поінформував у телеграм.
Губернатор зазначив, що 3 січня, орієнтовно о 22 годині, за 7 км від населеного пункту Султан Сали в М'ясниківському районі Ростовської області спрацювала система російської ППО.
"На висоті 2,5 км було виявлено малорозмірний об'єкт у формі кулі, який вільно летів за вітром. Було ухвалено рішення про його ліквідацію", - написав він.
Василь Голубєв також закликав місцевих мешканців зберігати спокій.
- Нагадаємо, авіаційний експерт, менеджер авіаційного сектору Богдан Долінце заявив в етері Еспресо, що російська система ППО є слабкою до летючих об’єктів та крилатих ракет.
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