Упав із висоти: у Польщі знайшли мертвим 22-річного українця

Про це повідомляє Lublin112.pl.



Тіло знайшли біля входу до гуртожитку по вул. Надбистрицькій. Попередня експертиза не виявила ознак того, що смерті чоловіка сприяли сторонні особи.



За наявними даними, чоловік загинув від падіння з висоти.



Нагадаємо, раніше у Польщі громадянку України знайшли мертвою в хостелі.



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