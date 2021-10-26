Упав із висоти: у Польщі знайшли мертвим 22-річного українця
Вранці 24 жовтня у польському Любліні виявили тіло 22-річного громадянина України
Про це повідомляє Lublin112.pl.
Тіло знайшли біля входу до гуртожитку по вул. Надбистрицькій. Попередня експертиза не виявила ознак того, що смерті чоловіка сприяли сторонні особи.
За наявними даними, чоловік загинув від падіння з висоти.
Нагадаємо, раніше у Польщі громадянку України знайшли мертвою в хостелі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.3
Купівля 26.3Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.43Продаж 30.82
- Актуальне
- Важливе