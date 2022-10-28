Уперше після 6-річної паузи: Ріанна випустила пісню, що стане саундтреком до "Чорної пантери"
Американська попспівачка презентувала пісню "Lift Me Up", присвячену загиблому актору Чедвіку Боузману, який виконав роль супергероя Чорної пантери у фільмах кіновсесвіту Marvel
Про це повідомляє Pitchfork.
"Lift Me Up" стала першою піснею, випущеною популярною артисткою за шість років. Композиція стане саундтреком до фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди", премʼєра якого в Україні і світі відбудеться 10 листопада 2022 року.
Композицію Ріанна написала разом з авторкою та композиторкою Темс, продюсером Людвігом Геранссоном і режисером фільму Marvel Раяном Куглером, як данину пам’яті покійному Чедвіку Боузману. Чедвік Боузман зіграв супергероя Чорну пантеру у фільмах кіновсесвіту Marvel "Перший месник: Протистояння" 2016 року та "Чорна пантера" 2018-го.
Також Ріанна випустила інструментальну версію треку.
"Після розмови з Раяном, почувши його настанови до фільму та пісні, я хотів написати щось, що передавало б тепло обіймів усіх людей, яких я втратив у своєму житті. Я намагався уявити, що було б, якби я міг заспівати їм зараз і висловити, як я сумую за ними. Ріанна була для мене натхненням, тому почути цю пісню в її виконанні - велика честь", - наголосила Темс.
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