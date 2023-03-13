Про це він написав у Telegram.

"Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність", - зазначив Лубінець.

Водночас закон не визначає, де мають вручати повістки, тому це може відбутись на вулиці, в кафе або на роботі.

Вручати повістку мають право:

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи районного чи міського центру комплектування.

При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи. Також людей закликають не соромитись перевіряти правильність заповнення документів.