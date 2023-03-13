Уповноважений із прав людини розповів, чи законно роздавати повістки на вулиці
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством, тому їх можна роздавати на вулиці
Про це він написав у Telegram.
"Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність", - зазначив Лубінець.
Водночас закон не визначає, де мають вручати повістки, тому це може відбутись на вулиці, в кафе або на роботі.
Вручати повістку мають право:
- органи місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти;
- управителі багатоквартирних будинків;
- посадові особи районного чи міського центру комплектування.
При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи. Також людей закликають не соромитись перевіряти правильність заповнення документів.
- Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що працівники військкоматів вимушені роздавати повістки в громадських місцях, оскільки не всі військовозобов'язані реєструються після зміни місця проживання.
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