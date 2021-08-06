Упродовж останнього року заощадження робили 11,8% українців, - Держстат
Майже половина українців у 2020 році не робила заощаджень при достатньому рівні доходів
Про це йдеться у даних Державної служби статистики.
Згідно з даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики за 2020 рік, отримували достатньо доходів і робили заощадження 11,8% українців. Водночас, 48,4% респондентів мали достатньо доходів, але заощаджень не робили.
Крім того, за інформацією Держстату, ще 36,3% українців постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування, а 3,2% не вдалося забезпечити навіть достатнє харчування.
- Нагадаємо, за даними Національного банку України, населення в 2020 році збільшило гривневі вклади в банках на 26,4%, що є найвищим показником з 2010 року.
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