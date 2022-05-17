Уп'ятеро швидша за звук: США випробували гіперзвукову ракету
Військові США успішно випробували гіперзвукову ракету
Про це повідомив Інтерфакс-Україна.
Військово-повітряні сили США успішно запустили прототип гіперзвукової ракети AGM-183A та назвали це випробування великим досягненням.
Пуск відбувся 14 травня з бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress біля південного узбережжя Каліфорнії.
Розробники повідомили, що швидкість випробуваної ракети вп'ятеро перевищила швидкість звуку.
- Нагадаємо, на космодромі "Плесецьк" росіяни провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".
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