Ураган Ян може бути найсмертоноснішим в історії Флориди, - Байден

Про це інформує Укрінформ

29 вересня під час візиту до центрального офісу Федерального агентства з реагування на надзвичайні ситуації Президент США Джо Байден наголосив, що ураган Ян, від якого у ці постраждала Флорида, може стати однією із найгірших за кількістю людських жертв стихій за всю історію штату.

"Ян може бути найбільш смертоносним ураганом в історії Флориди, - сказав Байден. - Остаточні дані поки невідомі, однак із попередніх повідомлень ми чуємо про значну кількість загиблих".

Ураган, який нагрянув на західне узбережжя американського штату Флорида в 28 вересня, приніс також потужні зливи, від яких виникли масштабні повені. Наразі понад 2,5 мільйона житлових будинків та промислових будівель у кількох округах Флориди залишаються без світла.

Байден зазначив, що має намір вилетіти до Флориди, як тільки це стане можливим.

У Флориді ураган третьої категорії налетів на узбережжя Мексиканської затоки, унаслідок чого було знеструмлено понад 2 млн будинків і підприємств

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